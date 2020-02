Zes jaar cel dreigt voor reclameronselaar die ruim 300.000 euro binnenhaalde LSI

12 februari 2020

14u01

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 49-jarige man uit Kortrijk is volgens het Kortrijkse gerecht de spilfiguur in een zaak waarbij tussen oktober 2014 en mei 2016 bij meer dan 100 kleine zelfstandigen, kmo’s en bedrijven uit West- en Oost-Vlaanderen voor ruim 300.000 euro reclamegeld is geronseld voor een valse (online) reclame- en adressengids. Koen S. is geen onbekende voor het gerecht, want hij werd in 2015 al eens tot 5 jaar cel veroordeeld voor dergelijke praktijken. Samen met hem stonden nog elf anderen terecht. Er hangt hem dit keer zes jaar effectieve celstraf boven het hoofd.

Tussen oktober 2014 en mei 2016 vielen bij heel wat ondernemingen en zelfstandigen brieven in de bus waarin gevraagd werd te betalen voor een vermelding in een (online) adressengids adressengids.vlaanderen. De brief ging uit van een ‘uitgeverij Hostyn’ en gebruikte een (oud) logo dat sterk op dat van de Vlaamse overheid leek. Later viel het logo weg en kwamen de brieven van vennootschappen in oprichting: uitgeverij Mareel, GCV Rom, Publi Herman,… Aanvankelijk stak bij de brieven meteen een overschrijvingsformulier, later gebeurde er eerst een telefonische prospectie en kwamen stromannen of –vrouwen langs om alles te officialiseren.

Volgens het Kortrijkse parket had spilfiguur Koen S. nooit de intentie om een (online) adressen- of reclamegids te publiceren en staken hij, zijn echtgenote Marinka H. (49) uit Harelbeke en Dirk D. (53) uit Wevelgem het geld in hun zakken. Negen anderen uit Kortrijk, Antwerpen, Harelbeke en Avelgem stonden mee terecht omdat ze hun bankrekening of naam lieten gebruiken of hand- en spandiensten verleenden.

Rekeningen geblokkeerd

Koen S. kreeg in 2015 al eens 5 jaar effectieve celstraf voor dergelijke praktijken. Toen spiegelde hij de slachtoffers reclame in publicaties met nationale oplages voor. “Dat gebeurde nu niet”, verdedigde zijn advocaat Maarten Vandermeersch hem. “Hij had wel degelijk de bedoeling zo’n gids te publiceren, maar telkens werden zijn rekeningen door de bank geblokkeerd. Vandaar dat hij verschillende pogingen ondernam om het wél goed te doen met andere firmanamen, rekeningen,…” Dat hij op de vlucht was na die veroordeling tot 5 jaar en een eerdere veroordeling tot 8 jaar voor drugstrafiek, zorgde er voor dat hij om de haverklap verhuisde en nu eens vanuit Outrijve (Avelgem), dan eens vanuit Harelbeke of Kortrijk opereerde. Dat zorgde ook voor veel wantrouwen bij het gerecht. Sinds halfweg 2016 verblijft Koen S. in de cel. Hij vroeg dit keer voor heel wat oplichtingen de vrijspraak. Er hangt zijn echtgenote vier jaar cel boven het hoofd. Naar eigen zeggen was ook zij er van overtuigd dat Koen S., gepokt en gemazeld in de verkoop en marketing, wel degelijk de bedoeling had een reclame- en adressengids te maken.

Zwarte lijst

Advocate Hilde tFelt uit Lievegem was de enige die zich als slachtoffer burgerlijke partij stelde. Het was dankzij haar klacht dat het onderzoek van start ging. “Er viel een brief met bijgevoegd overschrijvingsformulier voor zo’n 300 euro bij mij in de bus”, vertelt ze. “De factuur was geantidateerd (voorzien van een te vroege datum, red.). Bovendien had ik helemaal geen reclame in een adressengids besteld. Een kleine speurtocht op internet maakte al snel duidelijk dat dit niet koosjer was. Ik diende dan ook klacht in bij het parket. De namen van de geviseerde vennootschappen zijn ondertussen toegevoegd aan de zwarte lijst van de FOD Economie. De Vlaamse ombudsman en Unizo waarschuwden in het verleden ook al voor de praktijken.