Zes bewoners woonzorgcentrum Pottelberg aan coronavirus overleden, 1 op 5 besmet LSI

17 april 2020

10u23

Bron: LSI 30 Kortrijk In woonzorgcentrum De Pottelberg in Kortrijk zijn al 6 bewoners aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus gestorven. 40 anderen hebben ondertussen positief getest. Een derde Covid-19 afdeling wordt volgende week in gebruik genomen.

Op 2 april betreurde WZC Pottelberg de eerste coronadode, een 84-jarige dame. Sindsdien bezweken nog 5 anderen aan het virus. 40 van de 180 bewoners testten ondertussen positief en worden op een aparte afdeling verzorgd. Vier van hen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Wie in het woonzorgcentrum blijft en nood heeft aan extra zuurstof zijn er zuurstofconcentrators. “Naast een Covid 19-afdeling in het cafetaria is ook een afdeling voor dementerende bewoners ingericht”, aldus coördinerend directeur Patrick Cokelaere. “Volgende week start een derde afdeling op.”

Ook bij het personeel van het WZC is 1 op 5 besmet, 37 van de 180. “Maar er keerden ook al een tiental medewerkers terug”, vult Patrick Cokelaere aan. “De kwaliteit van de zorg blijft behouden. Er is ondersteuning van 12 verpleegkundigen van AZ Groeninge, de Bolster, psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie, WZC Rustenhove, Familiehulp, thuisverplegers en het Rode Kruis.”