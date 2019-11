Zes bestuurders blazen positief op woensdagnamiddag Alexander Haezebrouck

22 november 2019

15u28 0 Kortrijk Zes bestuurders hebben afgelopen woensdagnamiddag positief geblazen tijdens een alcoholcontrole van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). Allemaal moesten ze hun rijbewijs meteen inleveren voor vijftien dagen.

De politie controleerde afgelopen woensdagnamiddag in de Doornikserijksweg in Kortrijk en in de Markebekestraat in Marke. In totaal legden 446 bestuurders een ademtest af. Daarvan hadden zes bestuurders te veel gedronken. “Gezien de graad van hun alcoholintoxicatie, werden hun rijbewijzen meteen ingetrokken voor vijftien dagen”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. Daarnaast bleken ook twee bestuurders niet in orde met hun autoverzekering, reed één bestuurder rond met een vervallen keuringsbewijs en twee bestuurders kregen een boete omdat ze hun gordel niet droegen. “Door ook overdag en tijdens de werkweek alcoholcontroles te doen, lopen ook de hardleerse bestuurders tegen de lamp.”