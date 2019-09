Zelfs scooters mogen geen tergend trage fietsers inhalen in fietszone: “De wet is de wet” Leerkracht Vincent Vandorpe klaagt rare kronkels in regelgeving aan Peter Lanssens

11 september 2019

14u51 5 Kortrijk De regelgeving in de fietszone in Kortrijk heeft vreemde gevolgen. Zo mag je er als fietser bijvoorbeeld altijd een traag fietsende bomma inhalen. Maar een scooter moet achter de bomma blijven omdat een scooter een motorvoertuig is. “Absurd”, vindt leerkracht Vincent Vandorpe (50), die met een scooter rijdt en door de politie op de vingers werd getikt omdat hij een trage fietser inhaalde. “De regelgeving is voor verbetering vatbaar”, geeft schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) toe. “Maar de wet is de wet. We gaan wel proberen om de wet te laten aanpassen.”

Vincent Vandorpe uit Kuurne, leerkracht in de school Bemok op Walle in Kortrijk, doorkruist elke werkdag met zijn scooter de fietszone in het stadscentrum om naar de school te gaan en terug. Zijn verbazing was groot toen hij maandagavond in de Doorniksestraat door een motoragent werd aangemaand om halt te houden. “Hij wees me er op dat ik met mijn scooter, die maximum 25 kilometer per uur haalt, geen fietsers mag inhalen in de fietszone, wat ik toen net gedaan had”, zegt de leerkracht. “Ik dacht dat enkel auto’s geen fietsers mogen inhalen in de fietszone. Maar ik mag dat dus ook niet, met mijn scooter. Absurd! Waarom is er daar nooit deftig over gecommuniceerd? Het is wat mij betreft zuiver om mensen te pakken en geld af te troggelen (overtreders krijgen een boete van 58 euro, red.). Al bleef het voor mij gelukkig wel bij een laatste waarschuwing.”

Het is bij het haar gegrepen. Het is wat mij betreft zuiver om mensen te pakken en geld af te troggelen. Vincent Vandorpe

Tergend traag

De leerkracht vindt de regelgeving onredelijk. “Zo had ik dinsdagochtend in de fietszone een fietser voor mij, die aan 7 kilometer per uur reed, van de Budabrug tot op de Grote Markt. Plaats zat om op een veilige manier die fietser in te halen, maar dat mag ik dus niet. Dinsdagavond was het weer van dat, toen twee meisjes voor mij erg traag fietsten. Als het zo verdergaat, zal ik telkens tien minuten eerder moeten vertrekken thuis om op tijd op mijn werk te raken. En de kleine ring rond Kortrijk (R36) kan ik niet nemen, want dat is een hele omweg op mijn scooter. Hoe zit het trouwens met elektrische fietsen en e-steps? Mogen die wel andere fietsers inhalen?”

Ik begrijp die man. Ik vind persoonlijk ook dat bromfietsen, motors en scooters fietsers zouden mogen inhalen in de fietszone, als dat veilig gebeurt. Maar het mag niet omdat de wet het niet toelaat. De wet is nu eenmaal de wet. Schepen Axel Weydts

Fietsberaad Vlaanderen

Schepen Axel Weydts vindt de verzuchtingen van Vincent Vandorpe terecht. “Ik begrijp die man. Ik vind persoonlijk ook dat bromfietsen, motors en scooters fietsers zouden mogen inhalen in de fietszone, als dat veilig gebeurt. Maar het mag niet omdat de wet het niet toelaat. De wet is nu eenmaal de wet. Omdat de regelgeving voor verbetering vatbaar is, kaarten we het wel aan. We doen dat via het Fietsberaad Vlaanderen. Dat kenniscentrum voor fietsbeleid is de schakel tussen lokale besturen en de Vlaamse overheid. Zo kunnen we de wet misschien laten aanpassen”, zegt Weydts. Maar tot dan mogen auto’s en alle andere motorvoertuigen fietsers niet inhalen in de 74 fietsstraten in hartje Kortrijk en er bovendien niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. Elektrische fietsen, e-steps en speedpedelecs vallen echter niét onder de categorie motorvoertuigen. “Want bestuurders van elektrische fietsen en speedpedelecs moeten ook zelf nog trappen”, zegt schepen Weydts. “En e-steps worden, als ze op de weg komen, als fietsen gezien. Zij mogen dus elkaar en andere gewone fietsers wél inhalen in de fietszone.”