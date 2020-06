Gesponsorde inhoud Zeg ‘merci papa’ met jouw gepersonaliseerde vaderdagbox van OMER. Aangeboden door brouwerij Bockor Van de commerciële redactie

05 juni 2020

12u30 0 Kortrijk Omdat hij altijd voor je klaarstaat, omdat jullie samen je eerste biertje dronken of omdat hij gewoon de beste papa ter wereld is. Er zijn redenen genoeg om je papa te bedanken. En wat is er leuker dan hem op Vaderdag een persoonlijk geschenk te geven? Doe hem daarom de exclusieve vaderdagbox van OMER. cadeau.

Zondag 14 juni is het zover. Dat is de dag waarop alle vaders in ons land worden gevierd. En dat kan je natuurlijk niet zomaar laten passeren. Om die reden is er nu de cadeaubox van OMER. “Een sterke papa verdient namelijk een sterk geschenk”, vindt de 26-jarige Omer Vander Ghinste.

Traditie

Omer is ondertussen de vijfde op rij die zo heet. De naam wordt namelijk doorgegeven van vader op zoon. Het begon allemaal in 1892 met ‘de eerste’ Omer Vander Ghinste. Hij besloot op zijn 23ste om zelf een brouwerij in het centrum van het West-Vlaamse Bellegem op te starten.

De brouwerij werd een gigantisch succes. Dat was grotendeels te danken aan de glasramen met de tekst ‘Bieren Omer Vander Ghinste’, waarmee hij reclame maakte. Dat was op die moment zijn enige vorm van publiciteit. Maar toen werd in 1901 zijn oudste zoon geboren.

Zoals het in die tijd de gewoonte was, wilde ook Omer dat zijn zoon later brouwer werd. “Maar”, zo dacht hij, “als mijn zoon de brouwerij overneemt en Jan, Piet of Paul heet, moet hij de glasramen vervangen en dat zou veel te duur zijn.” Dat bracht hem op het idee om zijn zoon dezelfde naam te geven. Sindsdien is het een familietraditie om iedere eerstgeboren zoon Omer te noemen, nu al vijf generaties lang.

Uit het hart

De jonge Omer is alvast trots om zijn naam te dragen. “Daarvoor en ook omdat mijn vader me heeft leren brouwen, wil ik hem merci zeggen”, zegt hij. “En eigenlijk heeft iedereen wel iets waarvoor je je papa dankbaar bent. Daarom kun je hem – net als ik – onze luxueuze cadeaubox schenken.”

De box bevat een fles van 75 cl en twee flessen van 33 cl traditioneel gebrouwen blond bier en een limited edition retroglas met het befaamde OMER.-glasraam als opdruk. Niet onbelangrijk: de achterkant van de box kun je personaliseren met een boodschap die recht uit het hart komt. Je vader verdient tenslotte niet zomaar een geschenk.

Dus ben je op zoek naar het ultieme vaderdagcadeau? Dan ben je bij OMER. aan het juiste adres. “Elke vader lust wel eens een goed biertje”, besluit Omer. “En als er één bier is dat perfect is voor Vaderdag, dan is het wel OMER.”

Wil je meer informatie over het OMER.-vaderdagpakket? Surf dan naar www.vijfgeneraties.be.