Zanger van punkband Definitivos in ziekenhuis na val met fiets Peter Lanssens

23 juni 2019

15u23 11 Kortrijk De bekende zanger van de oudste nog actieve punkband van Kortrijk is opgenomen in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Lucien Callewaert (60) van Definitivos kwam vrijdagavond ten val met zijn fiets.

Hij viel na een bezoek aan het bijzonder amusante openingsfeest van volkscafé Victoria in de Verriestlaan. “Hij heeft een gebroken elleboog en een barst in de heup. Ze beslissen komende maandag in AZ Groeninge of hij al dan niet een operatie nodig heeft aan de elleboog”, zegt bassist Frank Frans Holvoet. “Pijn? Ah, dat valt allemaal mee hoor”, zegt Lucien Callewaert. De optredens van Definitivos komen niet in het gedrang. De punkband bestaat 40 jaar.