Zanger Axel Lane houdt verjaardagsshow en verhuist naar Spanje Peter Lanssens

15 november 2019

11u43 0 Kortrijk Axel Lane (55) uit Kortrijk staat 27 jaar op de planken. Dat viert de zanger op zondag 17 november met een verjaardagsshow in zaal Thierbrau in de Roeselaarseweg 78 in Torhout. Er zijn vanaf 14 uur eerst gastoptredens van Steve Tielens, Corina, Kurt Crabbé en Bandit. “Het is ook een beetje een ‘fare well concert’ van mij”, zegt Axel Lane. “Want ik verhuis eind dit jaar naar Spanje.

Axel Lane scoorde al enkele hits zoals Voel Mijn Hart. De cover van de wereldberoemde evergreen Unchained Melody is zijn bekendste nummer. Zijn laatste single Droom Je Mee Met Mij stond acht weken in de Vlaamse Ultratop 50. Axel Lane treedt zo’n 100 keer per jaar op. Tickets voor zijn verjaardagsshow in Torhout kosten 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur, koffie en gebak inbegrepen. Wie dat wil, kan op reservatie ook eerst genieten van een menu van 28 euro per persoon vanaf 11 uur. Het menu omvat een soep van de dag, varkenshaasje met groentenkrans en gratin aardappelen en koffie en gebak. Wie er nog bij wil zijn zondag: tel. 0479/91.04.39, 0484/27.96.54 of 0474/20.36.02 of mail naar info@allpartyevents.be.