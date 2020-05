Zaakvoerster van Aziatisch restaurant riskeert meer dan 30.000 euro boete voor zwartwerk Siebe De Voogt

08 mei 2020

14u23 16 Kortrijk De 52-jarige zaakvoerster van het Aziatische restaurant Hollywok in Kortrijk riskeert 33.600 euro boete, de helft met uitstel, voor zwartwerk. Volgens het arbeidsauditoraat waren zeven werknemers niet correct ingeschreven. Twee van hen waren de moeder en broer van de uitbaatster, zo stelt de verdediging.

Hollywok is een Aziatisch restaurant met twee vestigingen in Leuven en Kortrijk. Bij een controle in het Vlaams-Brabantse restaurant trof de inspectie op 24 januari vorig jaar één werknemer aan die niet correct was aangegeven bij de RSZ. In Kortrijk waren op 11 mei volgens het arbeidsauditoraat dan weer zes werknemers in het zwart aan het werk. De Nederlandse zaakvoerster S.Z. (52) riskeert daarvoor 33.600 euro boete, waarvan de helft met uitstel. De vrouw regulariseerde de situatie na de controles, op twee personen na. “Dat zijn de moeder en broer van mijn cliënte", pleitte haar advocaat.

De politie zag de moeder van S.Z. rondwandelen in de keuken met een emmer ijs in haar handen. De broer van de zaakvoerster stond dan weer achter een kassa op het moment van de inval. “Maar zij waren helemaal niet aan het werk. Ze hadden zelfs geen kledij van de zaak aan", stelt de verdediging, die aandrong op de opschorting van straf. “Ze hebben het momenteel al erg moeilijk door de coronacrisis.” Uitspraak op 12 juni.