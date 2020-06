Zaakvoerster van Aziatisch restaurant krijgt 24.000 euro boete voor zwartwerk Siebe De Voogt

12 juni 2020

12u09 18 Kortrijk De 51-jarige zaakvoerster van het Aziatische restaurant Hollywok in Kortrijk heeft 24.000 euro boete gekregen voor zwartwerk. Van dat bedrag moet ze 6.000 euro effectief betalen.

Hollywok is een Aziatisch restaurant met vestigingen in Leuven en Kortrijk. Bij een controle in het Vlaams-Brabantse restaurant trof de inspectie op 24 januari vorig jaar één werknemer aan die niet correct was aangegeven bij de RSZ. In Kortrijk waren op 11 mei volgens het arbeidsauditoraat dan weer zes werknemers in het zwart aan het werk. De vrouw regulariseerde de situatie na de controles, op twee personen na. “Dat zijn de moeder en broer van mijn cliënte”, pleitte haar advocaat.

De politie zag de moeder van S.Z. rondwandelen in de keuken met een emmer ijs in haar handen. De broer van de zaakvoerster stond dan weer achter een kassa op het moment van de inval. “Maar zij waren helemaal niet aan het werk. Ze hadden zelfs geen kledij van de zaak aan”, stelde de verdediging. Volgens de rechtbank bleek met betrekking tot de twee familieleden niet met zekerheid dat er sprake was van tewerkstelling. Voor het zwartwerk van haar moeder en broer werd S.Z. dan ook vrijgesproken.