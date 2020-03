Zaakvoerster crèche slaakt noodkreet: “Amper kindjes bij ons, dus ook amper inkomsten” Alexander Haezebrouck

19 maart 2020

15u39 0 Kortrijk Medezaakvoerster Imelie Standaert van kinderdagverblijf ‘t Pimpeloentje maakt zich zorgen. Er komen amper nog kindjes naar de opvang, waardoor de omzet erg laag is. De overheid belooft om crèches te steunen, maar voorlopig is het onduidelijk hoe groot die steun zal zijn. “We zitten hier met veel vragen, maar er komen voorlopig weinig antwoorden”, zucht Imelie.

“Doordat ouders verplicht worden om zoveel mogelijk van thuis uit te werken, zie ik het aantal kindjes dat naar ons komt enorm slinken”, vertelt Imelie. “We hebben een capaciteit voor 22 kindjes. Vandaag komen er amper zeven, morgen zijn dat nog maar vier kindjes. We baten deze crèche uit met twee zelfstandigen die elk ook een gezin hebben en twee personen die vast in dienst zijn. Op deze manier is het financieel voor ons echt niet meer haalbaar. De overheid ons wel dat we een vergoeding zullen krijgen voor de ondercapaciteit door deze uitzonderlijke maatregelen, maar wanneer komt dat en hoeveel zal dat zijn? Het is vandaag nog niet mogelijk om ons te registreren voor die vergoeding.” De coronacrisis maakt het voor Imelie ook moeilijker om op de kindjes te passen. “Als een kindje pijn heeft, mogen we het niet optillen. Leg dat maar eens uit aan een kind. Dat ligt ook helemaal niet in de lijn van de filosofie van ons kinderdagverblijf.”

Weinig communicatie

“Stel dat de overheid zou beslissen dat we toch moeten sluiten, dan kunnen we onze premie van Kind & Gezin misschien ook nog mislopen”, zegt Imelie. “Om recht te hebben op die premie moet je aan een bepaald aantal openingsdagen geraken. We zitten hier met veel vragen, maar er komen voorlopig weinig antwoorden en dat maakt de situatie er niet gemakkelijker op. Vanuit Kind & Gezin wordt ook te weinig gecommuniceerd. Sinds het uitbreken van het coronavirus hebben we in totaal al twee mailtjes gekregen, de rest horen we van de pers.”