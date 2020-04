Zaakvoerders Oud Walle openen lunchbar Kostba(a)r en starten met takeaway Alexander Haezebrouck

24 april 2020

17u57 4 Kortrijk Chef Frederik Desmet en gastvrouw Els Deklerck van restaurant Oud Walle in Kortrijk openen op 1 mei hun nieuwe lunchbar Kostba(a)r in de Kloosterstraat in Marke. “We starten noodgedwongen enkel met takeaway door de coronacrisis”, zeggen Frederik en Els.

Frederik Desmet en Els Deklerck openen hun nieuwe lunchbar in Marke vroeger dan verwacht. “Door de coronacrisis liggen we volledig stil bij Oud Walle”, vertellen Els en Frederik. “Daardoor hadden we plots meer tijd om onze nieuwe lunchbar voor te bereiden. We zouden sowieso ook takeaway aanbieden Kostba(a)r, en dus zal dit nu een goeie test zijn voor ons. We kunnen ook niet blijven stilzitten.” In Kostba(a)r zal je terecht kunnen voor broodgerechten, enkele warme maaltijden en een dessert. In het weekend zal er een menu voorzien worden. “Die menu’s zullen week per week variëren”, zegt Els. “Het is altijd één van onze ambities geweest om te tonen dat lekker, gezond en kwalitatief hoogstaand eten niet per se duur hoeft te zijn. Oud Walle blijft uiteraard ook bestaan.”

Perfecte ligging

Frederik en Els lieten hun oog vallen op het pand waar vroeger koffiehuis Angelique gevestigd was in de Kloosterstraat. “Toen deze opportuniteit in het centrum van onze thuisgemeente Marke zich voordeed, hebben we niet lang getwijfeld. De ligging vlak bij het dorpsplein, de school en het woon- en zorgcentrum is perfect.” In Kostba(a)r zal het vooral Els Deklerck zijn die de gasten zal verwelkomen. “Na jarenlang in de zorg te hebben gewerkt was ik toe aan iets anders”, vertelt Els. “Toch merk ik nu al dat ik de zorgsector moeilijk kan los laten. Zo ben ik momenteel in coronatijden nog op vrijwillige basis aan de slag in het woon- en zorgcentrum De Ruysschaert. Tot het einde van de lockdown kan je bij Kostba[a]r terecht voor takeaway-gerechten. Nadien kan je er uiteraard ook blijven eten.