Zaakvoerder van Kortrijkse Bakkerij ontsnapt aan celstraf: rechter legt werkstraf op voor schijnzelfstandigheid Siebe De Voogt

09 oktober 2020

De voormalige zaakvoerder van de Kortrijkse Bakkerij moet een werkstraf van 80 uren uitvoeren voor schijnzelfstandigheid. Eerder kreeg Yusuf O. (44) nog 6 maanden cel. Opvallend: het gerecht kreeg lucht van de praktijken van de man, toen die zélf de politie belde voor een afwezige werknemer.

Op 21 mei vorig jaar kreeg de politie Vlas een ongerust telefoontje van Yusuf O. (44). De zaakvoerder van de Kortrijkse Bakkerij langs de Zwevegemsestraat maakte zich ongerust over een werknemer, toen de man niet was komen opdagen. Bij een bezoekje aan diens woning troffen de agenten niet alleen de Bulgaar aan, maar ook twee van zijn landgenoten. Ook zij verklaarden te werken voor Yusuf O. Volgens de mannen wilde hun baas hen niet inschrijven “omdat hij anders te veel sociale bijdragen zou moeten betalen”.

Verder onderzoek van de RSZ-inspectie bracht aan het licht dat O. een systeem van schijnzelfstandigheid op poten had gezet. Zijn werkkrachten gaf hij aan als zelfstandigen, terwijl ze in werkelijkheid gewone werknemers waren. De Kortrijkse Bakkerij werd intussen stopgezet. Yusuf O. liet zich vervangen als zaakvoerder en verplaatste talloze van z’n vennootschappen naar Servië. De man kreeg op 27 maart vorig jaar 6 maanden cel voor de schijnzelfstandigheid. Bij verstek, want voor z'n proces kwam hij niet opdagen. O. tekende verzet aan en kreeg vrijdagmorgen een mildere straf: een werkstraf van 80 uren.