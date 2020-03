Zaakvoerder van halalslagerij vrijgesproken voor zwartwerk en mensensmokkel Siebe De Voogt

13 maart 2020

14u51 7 Kortrijk De zaakvoerder van halalslagerij CIMS in Kortrijk is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor zwartwerk en mensensmokkel. In de zomer van 2018 trof de politie in de zaak aan de Appel in het holst van de nacht een illegaal aan, die vlees aan het verwerken was. Zijn “chef” werd wél veroordeeld.

Een patrouille van de politiezone Vlas werd op 21 juli 2018 rond 1.15 uur ’s nachts naar de halalslagerij gestuurd. Een buurman had licht gezien in de zaak en vermoedde dat er ingebroken werd. “De agenten troffen ter plaatse een bestelwagen aan met het gsm-nummer van de zaakvoerder erop”, vertelde de arbeidsauditeur in de Brugse rechtbank. “Hij bleek in het buitenland te zitten en verklaarde na het bekijken van zijn camerabeelden dat er niets ongewoon aan de hand was.” Toch besliste de politie rond 2.45 uur nog eens terug te gaan. Ze merkten in de slagerij licht op, dat er bij hun eerste controle niet was. “Binnen bleek een illegaal aan het werk te zijn met een slagersschort aan. Hij verklaarde dat hij voor het vierde weekend op rij ’s nachts aan het werk was. Hij werd betaald met eten en onderdak.”

Vrijspraak

De illegaal bleek een verre neef te zijn van een hulpslager bij CIMS. Volgens het arbeidsauditoraat had Y.K. (36) uit Kortrijk contact gehad met het slachtoffer, net als zaakvoerder A.L. (46). Beiden moesten zich vorige maand voor de rechter verantwoorden voor mensensmokkel door hulp aan illegaal verblijf en zwartwerk. Voor A.L. werd een effectieve celstraf van 6 maanden en 8.000 euro boete gevorderd. De zaakvoerder vroeg echter over de ganse lijn de vrijspraak. “Dat slachtoffer werd enkel telefonisch even verhoord met een tolk, maar een echt verhoor vond niet plaats”, pleitte zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. “Zelfs zijn gsm werd niet uitgelezen, terwijl hij er zogezegd contact mee had met mijn cliënt. Hij was bovendien totaal niet op de hoogte dat dat slachtoffer in z’n zaak zou werken.” De rechter volgde de stelling van de verdediging en sprak A.L. vrijdagmorgen vrij op basis van twijfel.

Y.K. werd door het slachtoffer “chef” genoemd. De rechtbank oordeelde dan ook dat de man in afwezigheid van de officiële zaakvoerder het gezag over de werkvloer uitvoerde. Bovendien had hij de nacht van de betrapping contact met zijn verre neef. De man kreeg dan ook een geldboete van 8.000 euro, waarvan hij de helft effectief moet betalen. Halalslagerij CIMS werd na de inval van de politie al een maand gesloten door burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).