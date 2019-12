Zaakvoerder Cheaptaxi krijgt 20.800 euro boete omdat hij 26 chauffeurs niet correct uitbetaalde Siebe De Voogt

18 december 2019

13u39 8 Kortrijk De zaakvoerder van het Kortrijkse taxibedrijf Cheaptaxi heeft een geldboete van 20.800 euro gekregen, waarvan de helft met uitstel, voor inbreuken tegen de loonwetgeving. E.H. (52) uit Kortrijk betaalde z’n chauffeurs volgens het arbeidsauditoraat systematisch te laat en hield ook geregeld een stuk van hun loon in.

Het onderzoek naar de praktijken van E.H. ging vorig jaar van start. Het was niet de eerste keer dat de man in aanraking kwam met het gerecht, want hij liep ook al in 2016 een veroordeling op voor inbreuken inzake het loon van zijn taxichauffeurs. Volgens het arbeidsauditoraat betaalt E.H. z’n chauffeurs systematisch te laat en houdt hij bij ongevallen, dieseltekorten en onbetaalde ritten geregeld een deel van hun loon in. De man leek zich vorige maand tijdens de behandeling van de zaak van geen kwaad bewust. De rechter moest hem er meermaals op wijzen dat tegenover geleverde prestaties altijd een correct loon hoort te staan. “Ik vraag gewoon van mijn werknemers dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen”, repliceerde E.H. “Mijn chauffeurs krijgen wekelijks veel geld in handen. Het is hun taak om dat geld correct aan mij door te geven. Bij tekorten stelden sommige chauffeurs bovendien zélf voor om het bedrag af te trekken van hun loon.”