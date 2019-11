Yoga voor het goede doel in de Budafabriek Valentijn Dumoulein

25 november 2019

15u29 0 Kortrijk Yogaleraars Eveline Verhaeghe en Johan Vertriest organiseren op zondag 1 december een speciale yogasessie voor het goede doel. Dat gebeurt onder de noemer ‘Global Mala’ en gaat van 10.30 tot 13.00 uur door in de Budafabriek op de Dam 2.

Doel van de sessie is om met zoveel mogelijk mensen de zonnegroet te doen. De opbrengst gaat naar de vzw Anna Timmerman, die de belangen van doofblinde kinderen behartigt. Iedereen is welkom. De les is voor alle leeftijden en niveaus, ook voor absolute beginners. Het is aan te raden om ruim op tijd te komen, losse kledij te dragen en een matje mee te brengen. Inschrijven kan via yogavoorhetgoededoel@gmail.com. De prijs bedraagt 12 euro.