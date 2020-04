Yes Vastgoed laat 500 eigen mondmaskers maken en schenkt deel aan rusthuis Sint-Vincentius Peter Lanssens

23 april 2020

09u56 13 Kortrijk Opmerkelijk initiatief van Immo Yes Vastgoed. Het vastgoedkantoor, actief in de ruime regio, liet 500 mondmaskers met de naam en het logo op maken. “Een cadeau voor onze klanten. En een initiatief in het belang van de veiligheid”, zegt zaakvoerster Moena Langenraedt (52). Yes Vastgoed schenkt bovendien 100 mondmaskers aan woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kortrijk.

De mondmaskers in katoen, wasbaar op 90 graden, zijn gemaakt door Borduurwerken Depuydt uit Lauwe. “Een cadeau voor de klanten en herbruikbaar, waardoor het ook ecologisch verantwoord is”, zegt Moena Langenraedt.

De mondmaskers kosten Yes Vastgoed zo’n 5.000 euro, maar ik wil op en top voorbereid zijn. Zo ga ik ook handschoenen dragen en handschoenen aan de klanten geven. Alles voor de veiligheid. Moena Langenraedt van Yes Vastgoed

“Om onszelf en de klanten te beschermen, van zodra we weer kunnen werken. Want in het kader van de coronamaatregelen zijn plaatsbezoeken en afspraken op kantoor momenteel nog verboden. We kunnen sommige dossiers wel blijven voorbereiden, maar het wordt tijd dat we kunnen hernemen, hopelijk vanaf maandag 4 mei. De mondmaskers kosten Yes Vastgoed zo’n 5.000 euro, maar ik wil op en top voorbereid zijn. Zo ga ik ook handschoenen dragen en handschoenen aan de klanten geven. Alles voor de veiligheid.”

Immo Yes Vastgoed schenkt 100 mondmaskers aan woonzorgcentrum Sint-Vincentius op de Houtmarkt in Kortrijk. “Mijn oudste broer, hulpbehoevend door een trauma, verblijft in Sint-Vincentius. Hij wordt er uitstekend opgevangen”, aldus Moena Langenraedt. Yes Vastgoed heeft een kantoor in de Deerlijksesteenweg in Harelbeke. Het kantoor is nu niet open, maar Yes Vastgoed is wel vlot bereikbaar via www.immoyes.be.