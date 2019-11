Xpo stelt hallen open voor Warmste Week initiatieven Peter Lanssens

28 november 2019

17u20 0

De Warmste Week van Studio Brussel is van 18 tot 24 december live te volgen op het Mandelaplein. Ook Kortrijk Xpo reikt een helpende hand. Het beurzencentrum stelt de hallen op woensdag 18 december gratis ter beschikking. Wie die dag een hartverwarmend initiatief of leuke activiteit in de hallen wil laten plaatsvinden, klikt hier om te registreren. Het team van Xpo neemt daarna contact op, om verder concrete afspraken te maken.