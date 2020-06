Xavier uit ROX is nu Stan de Afstandsman en houdt mensen op 1,5 meter van elkaar Peter Lanssens

28 juni 2020

12u21 0 Kortrijk Jeremy Vandoorne uit Lauwe, beter bekend als Xavier uit de Ketnetserie ROX, vertolkt voortaan Stan de Afstandsman. Stan is gewapend met een LED-stok van anderhalve meter die rood of groen kleurt naargelang waar je staat. Stan de Afstandsman en zijn vrouwelijk alter ego Fien de Distancequeen kregen hun vuurdoop op de Bubbelbatjes in Roeselare.

Stan de Afstandsman en Fien de Distancequeen wijzen mensen er ludiek op dat ze de anderhalve meter afstandsregel moeten volgen. Een LED-stock van anderhalve meter die rood of groen kleurt volgens waar je staat, helpt daarbij. De stok is gemaakt door elektricien David Thijs uit Otegem.

West-Vlaams verhaal

“Stan de Afstandsman is een op en top West-Vlaams verhaal”, vertelt Ann-Pascale Mommerency van evenementenbureau KAPCON. “Stan wordt vertolkt door Jeremy Vandoorne uit Lauwe. Jeremy werkte jaren voor Studio 100, Bellewaerde, Ketnet,… Het pak van Stan de Afstandsman is op maat gemaakt door Huis Maes uit Tielt. Dat is een van de meest toonaangevende kostumiers in België. Huis Maes werkt onder andere voor vooraanstaande theaterproducties, stoeten, toneelverenigingen enzovoort. Huis Maes beschikt naast een voorraad van 35.000 kostuums over een eigen atelier, waar de meest uiteenlopende kostuums worden gemaakt. Stan heeft ook een eigen wagen, van garage Vandecasteele uit Kortrijk. Coronaproof, met een polycarbonaat scherm in, waar wagens tot mei 2021 mee mogen rondrijden.”

“De aangepaste wagen wordt ook vaak gedesinfecteerd. De collega’s van de Stan-crew kunnen er ook veilig in zitten. Die crew bestaat uit mensen die er mee voor zorgen dat bezoekers van evenementen de afstandsregels respecteren. De wagen is bestickerd door Roelandt Sign & Print uit Kuurne. En Stan wordt communicatief ondersteund door Studio Tornado uit Waregem”, besluit Ann-Pascale.

Stan de Afstandsman en Fien de Distancequeen worden al geboekt in steden en gemeenten, pretparken, winkelcentra,.... Stan en/of Fien boeken en meer info op 0496/80.10.00 of www.standeafstandsman.be.