WZC ’t Hoge houdt opendeur in nieuwe assistentiewoningen Peter Lanssens

13 februari 2020

15u34 0 Kortrijk Woonzorgcampus ’t Hoge heeft sinds december elf nieuwe assistentiewoningen. Om die in de kijker te zetten, is er op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari een opendeur in een modelwoning, telkens van 14 tot 18 uur.

De eigentijdse woningen staan voor zelfstandig en aangenaam wonen, met het comfort van extra services. “De huiselijke en kleinschalige woonvorm versterkt, in combinatie met activiteiten in de cafetaria, het sociaal contact tussen alle bewoners”, zegt Emilie Degreef. “De woningen zijn niet gemeubileerd. Zodat bewoners die zelf naar eigen smaak kunnen inrichten. De ligging van de woonzorgcampus zorgt voor een goede bereikbaarheid. Zo is het eenvoudig om met de bus een daguitstap naar Kortrijk te maken”, aldus Emilie. Woonzorgcampus ’t Hoge op ’t Hoge 57 in Kortrijk wordt gerund door Senior Living Group. Meer info staat op de site van ’t Hoge: klik hier.