Wouter Allijns vervangt hoogzwangere Tiene Castelein als voorzitter van gemeenteraad Peter Lanssens

11 december 2019

10u14 0 Kortrijk Wouter Allijns (38), zoon van KVK-voorzitter Joseph Allijns, vervangt tot eind maart advocate Tiene Castelein (40) als voorzitter van de gemeenteraad in Kortrijk. Tiene Castelein, die eerder borstkanker overwon, is hoogzwanger.

Tiene Castelein stond van juni tot en met september ook al haar bevoegdheden als voorzitter van de gemeenteraad eens af, om de strijd tegen borstkanker aan te gaan. Ze werd toen door partijgenoot Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) vervangen. Maar de oppositie vond het toch niet kunnen dat Van Quickenborne zo de functies van burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter met elkaar combineerde. Nu is fractieleider van Team Burgemeester Wouter Allijns aan zet. Een keuze die wel van meerderheid en oppositie steun krijgt. Wouter Allijns, die in Bellegem woont, wordt zo de eerste gemeenteraadsvoorzitter uit een deelgemeente van Kortrijk. Cafébaas Dieter D’Alwein van De Labberleute in Aalbeke vervangt Wouter Allijns tot eind maart als gemeenteraadslid. Tiene Castelein is weer gemeenteraadsvoorzitter vanaf april 2020. Dan wordt Wouter Allijns opnieuw raadslid en verdwijnt Dieter D’Alwein terug uit de raad.