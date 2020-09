World Beer Awards bekroont Martha bieren

Peter Lanssens

15 september 2020

08u06 4 Kortrijk De jury van de prestigieuze World Beer Awards kiest uit 2.200 bieren van ruim 50 landen ook twee keer voor een Kortrijks brouwsel. Martha Sexy Blond kreeg een bronzen plak. Het stevig donker genietersbier Martha Brown Eyes deed het nog beter met een zilveren medaille. Beide bieren zijn een staaltje West-Vlaamse brouwkunst, van de hand van The Brew Society uit Heule.

The Brew Society is een brouwersgemeenschap voor bierondernemers. Gespecialiseerd in het aanbieden van een brouw- en botteldienst aan ambachtelijke brouwerijen, cider producenten en andere drankenbedrijven. Die capaciteit te kort komen of niet zelf een installatie hebbben. Brouwers kunnen er samen een bier ontwikkelen, een vastliggend recept op grotere schaal laten brouwen en/of hun bier op vat, fles of blik laten afvullen.

Daarnaast beschikt de brouwerij ook over een eigen assortiment bieren, onder de naam Martha. Voor de Martha werd er dit jaar nog sterk geïnvesteerd in grotere vergistingstanks. Er zijn ondertussen reeds drie varianten van Martha op de markt. Verkrijgbaar bij de betere drankenhandel in de buurt en in de Colruyt supermarkten.

The Brew Society zit in de gewezen vestiging van drukkerij INNI group in de Kortrijksestraat 103a in Heule. Waar de ervaring van Björn Desmadryl, ook van streekbrouwerij Gulden Spoor in Gullegem, voluit uitgespeeld wordt.

Meer info over de Martha bieren: www.marthabeer.com.