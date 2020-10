Woonzorgcentrum De Korenbloem breidt uit: “Door angst voor corona nog geen derde van 44 nieuwe kamers ingevuld” Peter Lanssens

05 oktober 2020

17u35 0 Kortrijk Woonzorgcentrum De Korenbloem in de Sint-Janswijk breidt uit. Nieuwbouw de Pergola opent er op woensdag 7 oktober. “Er zijn wel nog maar 13 van de 44 nieuwe kamers ingevuld. De angst voor corona blijft. We zetten daarom ook op thuiszorgondersteuning in”, zegt directeur Kristof Claeys.

Met nieuwbouw de Pergola stijgt de capaciteit van WZC De Korenbloem in de Pieter de Conincklaan van 133 naar 177 kamers. De dagprijs in de Pergola benadert 62 euro. Toen in 2012 het dossier voor die deels gesubsidieerde nieuwbouw van 20 miljoen euro werd opgestart, als pilootproject onder toen nog Vlaams CD&V-minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Vlaams bouwmeester Peter Swinnen, was de vraag nog groot.

We zijn nu vrij van corona in De Korenbloem, maar de angst blijft. Senioren doen er alles aan om langer thuis te blijven Kristof Claeys

Nu is dat anders. Nog geen derde van de 44 nieuwe kamers is al ingevuld. “Ook andere woonzorgcentra melden meer leegstand, terwijl de wachtlijsten kleiner zijn, het gevolg van de vele betreurde overledenen tijdens de eerste coronagolf”, zegt Kristof Claeys. “We zijn nu vrij van corona in WZC De Korenbloem, maar de angst blijft. Senioren doen er nog meer alles aan om langer thuis te blijven. We spelen daar op in. Zo zijn onze dagcentra de Pergola en het Landhuis ook naar de nieuwbouw verhuisd. De dagcentra zetten op een nieuwe werking in. Door mantelzorgers en senioren te ondersteunen en zo de thuiszorg zo lang mogelijk aan te houden.”

Huiselijkheid

“We koppelen onze centra voor dagverzorging ook aan kortverblijf, met hetzelfde team. Dat maakt later de overstap naar het woonzorgcentrum minder lastig. Kortverblijf kan vanaf één dag, of ook enkel een weekend of voor een langere periode. Ideaal om kennis te maken met de dienstverlening van ons woonzorgcentrum.”

Huiselijkheid, kleinschaligheid en zorg op maat staan centraal in de Pergola. De nieuwbouw omvat ruime individuele kamers met onder meer douche, wifi en grote woonkamer om familie te ontvangen. De Pergola heeft ook een tuin en ruime terrassen. Ook voorzien: enkele (mantel)zorgflats om én zelfstandig wonen te stimuleren én zorg en begeleiding te bieden waar nodig. In WZC De Korenbloem werken samen zo’n 180 personeelsleden.