Woonzorgcentra in Kortrijk krijgen mogelijk babbelboxen Peter Lanssens

01 mei 2020

15u56 7 Kortrijk Woonzorgcentra in Groot-Kortrijk krijgen mogelijk babbelboxen. Recreatief fotograaf Tony Decruyenaere, lid van Open Vld, stelt voor om chalets te gebruiken die normaal voor het kerstdorp op het Schouwburgplein ingezet worden. “Ze kunnen snel ingericht worden als babbelbox, zonder grote kosten te maken”, zegt Tony Decruyenaere, die zijn idee op Facebook lanceerde.



Een babbelbox is nog zo’n gek idee niet. Zo gebruikt rusthuis De Vlietoever in Bornem bij Sint-Niklaas een tuinhuis. Bezoekers gaan langs de ene kant binnen, rusthuisbewoners langs de andere kant. Ze worden binnen gescheiden door een wand van plexiglas in het midden. Communiceren gebeurt met een intercom. Ook chalets kunnen (tijdelijk?) als babbelbox dienen, zoals Tony Decruyenaere voorstelt. “Het is een prima voorstel”, vindt Johan Vancoillie, ondervoorzitter van Open Vld in Kortrijk en de regio Zuid-West-Vlaanderen. “We gaan aan nationaal kandidaat-voorzitter Egbert Lachaert vragen om het ook in andere steden en gemeenten te bekijken.”

Containers

“Het is een sympathiek voorstel”, reageert schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a). “We verwelkomen alle goede ideeën. Ik ben bereid om het te proberen. Er zijn nog pistes. Zo bekijken we ook om comfortabel ingerichte containers als babbelbox in te zetten. Voor alle duidelijkheid: het is nog in onderzoek. We prospecteren omdat we van mening zijn dat een woonzorgbezoek nooit meer hetzelfde zal zijn”, besluit De Coene.

De Vlaamse taskforce Zorgcentra wil tegen half mei afspraken maken over een bezoekregeling. Nu wordt bezoek nog altijd niet toegelaten in woonzorgcentra, want de coronacrisis is nog niet bedwongen.