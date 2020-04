Woonzorgcentra blijven in lockdown: “Hoe hard eenzaamheid ook is, we laten het virus niet binnen” Peter Lanssens

16 april 2020

08u02 46 Kortrijk De publieke woonzorgcentra van Zorg Kortrijk heffen het bezoekverbod niet op. “We zien onze kwetsbare bewoners en moedig en gemotiveerd personeel te graag om ook maar enig risico te nemen”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a). Ook omliggende steden en gemeenten in onze regio, zoals Kuurne, houden hun publieke woonzorgcentra dicht. Verder sluiten steeds meer private rusthuizen zich bij het standpunt aan. “Hoe hard eenzaamheid ook is, we laten het virus niet binnen”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Om eenzame bejaarden een hart onder de riem te steken, pakte de Nationale Veiligheidsraad woensdagavond uit met een onverwachte maatregel. Elke bewoner mag vanaf zaterdag één bezoeker ontvangen, op voorwaarde dat die de laatste twee weken geen symptomen vertoonde. De maatregel heeft geen draagvlak in de sector. “We zijn volop alle bewoners en personeelsleden van onze publieke woonzorgcentra op Covid-19 aan het testen”, zegt De Coene. “Die resultaten zijn straks compleet nutteloos, als we weer mensen binnenlaten. Onze vijf publieke woonzorgcentra in Kortrijk zijn goed voor 460 bewoners. Dat zouden dus straks 460 bezoekers of 460 potentiële nieuwe besmettingsgevaren zijn. Dat zou zeer onverstandig zijn, hoe goedbedoeld ook. We kunnen die bezoekers toch moeilijk allemaal beschermende kledij laten aandoen? Zodat ze als een soort astronaut bijvoorbeeld even hun moeder of grootmoeder kunnen begroeten. Dat is niet te organiseren. Dan is het veel beter om regelmatig naar elkaar te zwaaien aan het raam. Of contact te hebben met elkaar door te skypen.”

Burgemeestersbesluit

“We horen bij de families van onze bewoners dat ze zelf niet onverdeeld gelukkig zijn met deze maatregel. Omdat ze ook wel beseffen dat ze zo mogelijk nieuwe besmettingen binnen de muren van woonzorgcentra brengen. Hoe bepaal je als familie trouwens welke persoon naar binnen mag? Wat als je als familie niet op één lijn zit? Laat me duidelijk zijn: we laten het niet toe. Onze publieke woonzorgcentra houden de deuren dicht. Desnoods dwingen we dat af met een burgemeestersbesluit. Wat gaan de hogere overheden doen? Ons straffen omdat we de grootste voorzichtigheid in acht nemen in onze woonzorgcentra? Ik denk het niet”, aldus De Coene. Zorg Kortrijk omvat de woonzorgcentra De Weister in Aalbeke, Sint-Jozef in Kortrijk, Biezenheem in Bissegem, De Zon in Bellegem en Ter Melle in Heule. Ook private rusthuizen, zoals Sint-Vincentius in Kortrijk en De Ruysschaert in Marke, houden de deuren dicht.

In een crisis waar de nood van zorg, materiaal en begeleiding zo groot is, vinden we het onverantwoord de deuren van de woonzorgcentra op een kier te zetten. Het is een slag in het gezicht van velen. Francis Benoit, burgemeester van Kuurne

Vlaanderen

Kortrijk staat lang niet alleen. Zo wordt de beslissing om de deuren gesloten te houden, gedragen door W13. Die sociale intercommunale voor welzijnsbeleid vertegenwoordigt ook publieke woonzorgcentra in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. “In een crisis waar de nood van zorg, materiaal en begeleiding zo groot is, vinden we het onverantwoord de deuren van de woonzorgcentra op een kier te zetten”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne. “Het is een slag in het gezicht van velen. Hoe hard eenzaamheid nu ook is, we laten het virus niet binnen. Hopelijk volgt Vlaanderen ons standpunt om nog even te wachten met bezoek. Zodat we geen 300 aparte burgemeestersbesluiten moeten nemen.”