Woningen bekogeld met eieren en autobanden lekgestoken in Bellegem Alexander Haezebrouck Peter Lanssens

19 mei 2020

19u06 0 Kortrijk In drie straten in Bellegem zijn enkele woningen bekogeld geweest met eieren en werden ook de banden van drie auto’s lekgestoken. Buurtbewoners vermoeden dat een groepje jongeren verantwoordelijk is voor de feiten.

“Vorige week donderdag werd een woning in de Kloosterdreef bekogeld met stenen”, vertelt Aaron Steelant uit de Kwabrugstraat in Bellegem. “Er is schade aan de rolluiken en ook aan één raam. De dag erna werd dat huis met eieren bekogeld. In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 1.55 uur werden plots eieren gegooid naar mijn huis. Dat vuil is ondertussen in mijn gevel getrokken en ik krijg het niet meer weg. Ik merkte ook dat mijn twee linkerbanden lekgestoken waren.” Aaron deed een oproep naar getuigen op Facebook en ontdekte zo dat de vandalen bij nog meer buurtbewoners toesloegen. Er werden ook autobanden van nog twee auto’s lekgestoken in de Dottenijsstraat. De politie is ondertussen een onderzoek gestart, maar heeft nog geen verdachten in het vizier. Buurtbewoners vermoeden dat het een wraakactie is van een groepje jongeren dat de voorbije weken werd geverbaliseerd door de politie wegens het niet naleven van de coronamaatregelen. “De politie is hier twee keer in de buurt geweest voor dat groepje, net op dat moment stond ik buiten in de tuin te werken”, vertelt Aaron. “Misschien denken ze dat ik de politie heb gebeld, maar dat is niet zo. We hopen alleszins dat de daders snel gevat worden.”