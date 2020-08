Woning volledig ondergelopen in Kooigem



Alexander Haezebrouck

14 augustus 2020

02u10 0 Kortrijk Ook langs de Doornikserijksweg in Kooigem sloeg het noodweer donderdagavond zwaar toe. Daar liepen drie huizen onder water. Vooral één woning die iets lager gelegen ligt, liep tot zo’n 30 centimeter volledig onder. “Onze laminaat kwam zelfs los en ligt nu in ons huis te drijven”, vertelt bewoner Jordy Vaernewyck (34).

“We waren boven naar iets aan het kijken toen we plots beneden lawaai hoorden”, vertelt bewoner Jordy Vaernewyck (34). Toen hij me zijn partner ging kijken konden ze hun ogen amper geloven. “De hele benedenverdieping stond zo’n 30 centimeter onder water en onze laminaat lag overal te drijven.” De brandweer snede ter plaatse maar kreeg het overvloedige water niet meteen weggepompt. “We hebben geen elektriciteit meer, de schade zal sowieso enorm zijn. We wonen hier nu toch al tien jaar en zoiets hebben we hier nog nooit meegemaakt. In geen tijd stond hier alles onder.” Ook twee buren van Jordy kregen water binnen, maar niet zo erg als bij hem. “In onze woning stond een laagje water”, vertelt Pascal Labarque (39). “De partytent in onze tuin heeft het begeven onder het gewicht van het water, daardoor raakte ook ons zwembadje beschadigd. We zitten hier in overstromingsgebied en zijn vragende partij om hier een bufferbekken te laten plaatsen.” Een andere buurtbewoner heeft ook enkel water binnen gehad in zijn garage maar hij kijkt uit over een veld van een boer. “Dat veld is één grote zee. Je ziet water zo ver je kan kijken. Dat is toch niet normaal? Die boer heeft in het verleden al eens een buis gelegd, maar deze keer was dat duidelijk niet genoeg. Gelukkig zitten wij een beetje in de hoogte en hebben we enkel water in de garage binnen gekregen.”