Gesponsorde inhoud WONEN. Nieuwe woonwijk aan het Duinenwatermeer wordt ‘dorpje’ in Knokke Aangeboden door Triple Living Van de commerciële redactie

19 juni 2019

09u00 18 Kortrijk Knokke heeft er een nieuwe, gezellige hotspot bij. Aan het Duinenwatermeer, vlakbij de Natiënlaan, werkt projectontwikkelaar Triple Living de laatste fasen van een volledig nieuwe woonwijk af. De ervaren projectontwikkelaar gaat er prat op: “Het is hier eigenlijk beter dan ‘met zicht op zee’.” Wij gingen een kijkje nemen.

Wie Knokke-Heist binnenrijdt langs de Natiënlaan, kan er niet naast kijken. Op de voormalige poldervlakte aan het Duinenwatermeer verrijst een volledige nieuwe woonwijk. Stijlvolle woningen en appartementen, maar ook winkels, horecapanden en een golfterrein vind je aan de oever van het charmante meer. “Naast Knokke-Heist en Het Zoute is er met de wijk Duinenwater een derde grote wijk ontwikkeld in de stad. De volledige woonwijk zal bestaan uit een 700-tal woningen”, vertelt Wouter Iliano, verkoopsdirecteur van het project bij vastgoedontwikkelaar Triple Living.

Een nieuw dorp verrijst aan het meer

“We hebben letterlijk een nieuwe buurt gebouwd aan het meer”, vertelt Wouter trots. “Een levendige plek voor jong en oud. De commerciële ruimtes zijn al voor een deel ingevuld. Zo zijn er al een Albert Heijn, Aldi en AS Adventure. Met het golfterrein, de watersportbaan en een aantal gezellige terrassen is het er aangenaam vertoeven”. Op wandelafstand van het station en met alle voorzieningen binnen handbereik wil de projectontwikkelaar naast tweede verblijvers ook vaste bewoners aantrekken. “Het wordt hier ’s winters geen spookdorp. De woningen zijn meer dan geschikt voor permanente bewoning.”

Hoewel de huizen niet op de kustlijn liggen, moet het Duinenwatermeer zeker niet onderdoen voor appartementen met zicht op zee. “Wij merken al langer de tendens op. Grote vastgoedprojecten die er niet meer voor kiezen om op de kustlijn zelf te liggen. Die is duur en overbevolkt. Natuur, rust en leefbaarheid worden belangrijkere aspecten bij de keuze van een woning of een tweede verblijf. Zo ligt deze nieuwe wijk ook aan het water, maar is er meer ruimte voor groen en natuur. Je hebt hier ook een watersportclub, restaurants en winkels, maar het wordt hier niet overspoeld met dagjestoeristen. En het uitzicht is minstens even indrukwekkend!”

Investeren in Duinenwater, iets voor mij?

“Mensen die investeren in vastgoed aan de kust doen dit vaker als gezinsinvestering, zeker bij projecten zoals Duinenwater”, vertelt Wouter. “Ze kopen in eerste instantie voor eigen gebruik. Verhuren doen ze wanneer ze er zelf niet zijn, voornamelijk aan vrienden of familie. Bovendien kan wie investeert aan de kust in een eerste of tweede verblijf, er zeker van zijn dat de streek een aantrekkingspool is en blijft voor heel veel Belgen. Je vastgoed zal dus niet snel in waarde dalen, integendeel! En natuurlijk zijn de lage rentevoeten een goede reden om het nu te doen en niet over een paar jaar.”

Interesse in de residentiële woonbuurt aan de oevers van het Duinenwatermeer, op wandelafstand van het strand en Knokke-centrum? Kom zeker eens een kijkje nemen! Voor meer informatie, een afspraak en andere vragen kan je terecht op onze website www.duinenwater-knokke.be of via het nummer 050/20.00.30.