Wolkbreuk zet Preshoekstraat blank en doet kelder volledig onderlopen: “Duur materiaal kapot” Alexander Haezebrouck

18 juni 2020

20u27 0 Kortrijk De wolkbreuk die boven Kortrijk omstreeks 16.30 uur uitbarstte zorgde op heel wat plaatsen voor wateroverlast. Zo stond de Preshoekstraat in Marke in geen tijd volledig blank.

“We liggen hier op een lager gelegen punt en enkele straten komen hier samen”, vertelt bewoner Mattheüs Vandenbussche (38). Zijn kelder liep volledig onder water. “Ik heb die vorig jaar nog volledig laten vernieuwen voor zo’n 6.000 euro. Er staat ook een hakselaar, frigo, oven, rieten stoelen en potten verf,… noem maar op. Het is wellicht allemaal verloren.” Mattheüs is niet voor het eerst getroffen door wateroverlast. “Ik woon hier sinds 2005 en maakte het al drie keer mee. Ze hebben onlangs nog in de straat werken uitgevoerd. Hadden ze dit probleem maar ook verholpen...” In totaal kreeg de hulpverleningszone Fluvia zo’n 40 oproepen uit de omgeving binnen voor wateroverlast.