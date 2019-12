Wolf is eerste kerstkindje in Kortrijk: “Weeën begonnen meteen na bezoekje aan Warmste Week” Peter Lanssens

25 december 2019

12u03 0 Kortrijk Wolf, het eerste kerstkindje in Kortrijk, zag woensdagochtend om 1.05 uur het levenslicht in AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. De dolgelukkige ouders zijn Brian Bruwier (30) en Lana Glorieux (30) uit Bissegem. “We bezochten dinsdagochtend eerst nog De Warmste Week op het Nelson Mandelaplein. Ook omdat we een actie van vrienden voor de MUG-helikopter mee gesponsord hadden”, vertelt Lana. “Toen ‘s middags de weeën plots begonnen, trokken we naar het ziekenhuis.”

De bevalling verliep vlot. Wolf meet 51 centimeter en weegt 3.300 gram. “Een kerstkindje is toch wel speciaal”, zegt Lana, die docente is in het studiegebied Gezondheidszorg van de hogeschool Vives op Hoog Kortrijk. “We gaan beginnen met één kindje en zien daarna wel verder. Misschien mikken we de volgende keer wel op Pasen, dan is de cyclus rond”, lacht ze. Wolf is een speciale naam. “Het is een naam die je niet vaak hoort”, vertelt de mama. “Ik weet niet waarom, die naam zit gewoon al lang in mijn hoofd. Een makkelijke naam om te schrijven en het klinkt goed”, aldus de mama. Papa Brian Bruwier is leerkracht in de Vrije Centrumschool in Roeselare.