Witte rook rond omstreden kleigroeve: géén zware vrachten via E403 of smalle Schreiboomstraat Provincie kiest definitief voor historische route tussen Rollegem en Aalbeke Peter Lanssens

13 juni 2019

10u29 6 Kortrijk De smalle Schreiboomstraat komt definitief niet in aanmerking voor de afvoer van klei en zand van een omstreden groeve. Ook een ontsluiting via de autosnelweg E403 komt er niet. Het provinciebestuur en de Vlaamse overheid hebben dat beslist. Enkel de ‘historische route’ tussen de groeve in Rollegem en de fabriek van bouwmaterialenproducent Wienerberger in Aalbeke is haalbaar.

De keuze voor de transportroute is gemaakt. Een begeleidingscommissie onder impuls van Wienerberger, de stad Kortrijk en het provinciebestuur vroeg om een nieuwe weg van 300 meter van de kleigroeve naar de autosnelweg E403 aan te leggen en er een oprit te voorzien. Een ultiem overleg in februari met het kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) leverde niets op. “In het streefbeeld van autosnelwegen uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen staat om minstens 10 kilometer tussen op- en afritten te laten. Met het ook op de verkeersveiligheid, want dan zijn er minder weefbewegingen en is er een vlottere doorstroming”, is in het verslag van het overleg te lezen. Met andere woorden: het bestaande op- en afrittencomplex van de E403 met de E17 in Aalbeke ligt veel te dicht. Het volgende is ook nog te lezen in het verslag: “De E403 is een hoofdweg. Een hoofdweg mag geen toegang hebben tot een particulier terrein. Zo’n oprit voorzien is dus geen optie.”

Dwars door Aalbeke

Een transportroute via de landelijke en smalle Schreiboomstraat in Rollegem organiseren, en zo verder via Moeskroen en Aalbeke, kan ook helemaal niet. De stad had plannen om de Schreiboomstraat deels te verbreden en van uitwijkstroken en camerabewaking met nummerplaten te voorzien. Wat boze Rollegemnaren in de verste verte niet kon kalmeren. Ook het provinciebestuur vindt een ontsluiting via de Schreiboomstraat niet aan de orde. En dat is definitief. Conclusie: er is geen ander en beter alternatief dan de historische route tussen groeve en fabriek. De route start aan de groeve in de Rollegemsestraat en loopt via de Aalbeekse- en Bergstraat naar de Moeskroensesteenweg (N43) 296 in Aalbeke, waar er een vestiging van Wienerberger is. De bouwmaterialenproducent heeft een vergunning om de kleigroeve aan de Kannestraat, Rollegemseweg en Rollegemsestraat op die manier te exploiteren. Dat is nu nog eens bekrachtigd door het provinciebestuur.

Beperkt aantal vrachten

Actiecomité Klijtberg bracht zes jaar geleden zo’n 3.400 handtekeningen in. Zo was en is er vrees voor meer zwaar verkeer in de dorpskernen van Rollegem en Aalbeke. Is die vrees gegrond, nu er voor de historische route gekozen is? “Er zijn enkel tussen 7 en 19 uur transporten toegestaan”, zegt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). “Er zijn geen vrachtbewegingen tussen de groeve en de fabriek van Wienerberger tijdens de ‘schoolpoorturen’. Dat staat zo in een werfcharter van de stad. Er mag daarom niet gereden worden tussen 7.30 en 8.30 uur en tussen 15.45 en 16.30 uur. Op woensdag mag het ook niet tussen 11.15 en 12 uur en op vrijdag niet meer vanaf 14.30 uur. Volgens de door de provincie verleende vergunning mag Wienerberger gemiddeld maximum vier vrachten per uur organiseren. En ter hoogte van de uitrit van de Kannestraat op de Rollegemsestraat moeten bij elke ontginningscampagne verplicht werflichten worden voorzien”, aldus Herrewyn. Alle documenten en binnenkort ook de data van de ontginningscampagnes zijn te raadplegen op www.kortrijk.be/kleigroevewienerberger. De buurtbewoners langs de historische route kregen op woensdag 12 juni een brief met meer uitleg.