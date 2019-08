Witte rook bij CD&V 4.0: Ben, Mia en Carol naar gemeenteraad Peter Lanssens

23 augustus 2019

21u09 0

Begin juli raakte bekend dat tenoren Stefaan De Clerck (67), Christine Depuydt (55) en Alain Cnudde (48) stoppen als gemeenteraadslid in Kortrijk om kansen te geven aan nieuwe mensen binnen CD&V 4.0. In een poging om de oppositiepartij een nieuw elan te geven en te verjongen. Vrijdagavond raakte bekend wie de drie opvolgers zijn. Eerste opvolger Benjamin Vandorpe (47) komt in de raad. Hij kreeg op 14 oktober vorig jaar... 586 stemmen. Benjamin (Ben voor de vrienden) is medevennoot van Lafosse Kitchen Technology in Wevelgem. Ook tweede opvolger Mia Cattebeke (63) komt. Zij scoorde 1.213 stemmen. Mia is al lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Beide mandaten zijn te combineren, als Mia dat wenst. Mia Cattebeke is directrice van school De Hoge Kouter. Tot slot komt ook Carol Leleu (41) met 889 stemmen in de raad. Carol Leleu is de dochter van voormalig CD&V-schepen Guy Leleu. Carol is verder de lokale voorzitster van Vrouw & Maatschappij (V&M). Beloftevolle jongeren, zoals Sien Vandevelde (24) met 831 stemmen en Johan Coulembier (27) met 796 stemmen, vallen uit de boot.