Wintertuin en Meet verkopen rosé tegen leukemie Horecazaken steunen ook bouw van boomhut aan ziekenhuis AZ Groeninge Peter Lanssens

05 december 2019

11u38 0 Kortrijk De tijdelijke horecazaken Wintertuin en Meet in de Rijselsestraat verkopen RAM rosé van Shaun Crombé, die leukemie overwon. De winst gaat naar Fonds Ariane. Die vzw ondersteunt onderzoek naar bloedkankers zoals leukemie. Je kan in Wintertuin en Meet verder boompjes kopen. Om zo de bouw van een therapeutische boomhut bij het ziekenhuis AZ Groeninge waar te maken.

In de oudste stadstuin van Kortrijk, achter een gestutte en beschermde gevel uit de negentiende eeuw in de Rijselsestraat 15, openden Aaron Vanneste en Joran Vanhoenacker Wintertuin. Je kan er bij een vuurtje en met een glaasje genieten van muziek. Er is een terras, er zijn (overdekte) lounge hoekjes, er is een podium met vaste dj booth, gezelligheid troef. In een aanpalend prachtig pand uit 1529 richtte Gilles Verhaeghe een modern, fris en gezellig eethuis in. Waar je superlekker eet. Gilles is ook bekend als gezicht van zomerbar Nuba-R. De drie initiatiefnemers bundelen nu de krachten voor De Warmste Week. Ze gaan voluit voor twee goeie doelen.

Beenmergtransplantaties

Shaun Crombé (30) uit Zwevegem lanceerde goed een jaar geleden zijn eigen wijn. Omdat hij zich jaren door zijn leukemie ‘ramde’, kreeg de wijn de naam RAM. Mobilettengroep ‘Deuh Biertutten’ verkoopt zijn wijn per glas of per fles in Wintertuin-Meet. Ook een vrije bijdrage doen kan er. “Goede vriend Shaun kreeg vijf jaar geleden het slechte nieuws: leukemie”, vertelt Joran Vanhoenacker. “Hij legde in de fleur van zijn leven zijn werk neer en raapte de strijdbijl op. Vechten maar. Een beenmergtransplantatie later en met heel veel steun kwam Shaun er door. Niet voor lang. Hij herviel. Een tweede beenmergtransplantatie volgde. Uiteindelijk vond hij na jaren revalideren de weg naar zijn wijn en naar Zuid-Afrika zijn. Waar hij voor hij zwaar ziek werd jaren samen met wijnboeren werkte. Dertien vrienden scheerden zich destijds kaal, als steun. Later werd het verhaal van Shaun ook gebruikt in de Eén-serie Gevoel voor tumor. Alle winst van elk glas gedronken rosé en alle vrije bijdragen in Wintertuin-Meet gaan over een periode tot midden januari naar het Fonds Ariane”, aldus Joran Vanhoenacker.

Goede vriend Shaun kreeg vijf jaar geleden het slechte nieuws: leukemie. Hij legde in de fleur van zijn leven zijn werk neer en raapte de strijdbijl op. Vechten maar. Dertien vrienden scheerden zich destijds kaal, als steun. Later werd het verhaal van Shaun ook gebruikt in de Eén-serie Gevoel voor tumor. Joran Vanhoenacker

Bos sponsort therapeutische boomhut

Wie naar Wintertuin-Meet komt, kan nog een tweede goede doel steunen. Woodstoxx, Decospan en Avanco planten op zondag 15 december samen met klanten, familie, leveranciers en liefhebbers een bos in avonturencentrum Avanco in Aalbeke. Ze houden er diezelfde dag ook een overdekte en verwarmde kerstmarkt. Wie voor 5 euro een boom koopt, helpt niet enkel de natuur. Maar steunt ook de bouw van Zibi’s Boomhut, in een binnentuin van ziekenhuis AZ Groeninge. Het wordt een imposante, verlichte en verwarmde boomhut, toilet inbegrepen. De boomhut zal onder meer door psychologen gebruikt worden, als therapieruimte. Kinderen worden er geïnformeerd over hun ziekte of die van een familielid en kunnen er even ontspannen. Zibi’s Boomhut opent wellicht tegen april 2020. Kostprijs: 60.000 euro. Info: www.treesforzibistreehouse.com.

Eerbetoon aan Jeff Samain

Er is nog meer. Wie in Wintertuin een shotje Jägermeister drinkt, brengt ook een eerbetoon aan Jeff Samain (22) uit Aalbeke. De KVK-fan kwam op woensdag 6 februari 2013 om het leven na een ongeval op de N43, onder de brug van de E403 in Aalbeke. “Een topkerel, die we nooit gaan vergeten”, zegt Joran Vanhoenacker. “Zijn bijnaam was Djeetn. We hebben hier daarom eigen Djeetnmeister flessen, met zijn foto op.”

Veel activiteiten

Er is in Wintertuin heel wat te beleven. Zo is er elke woensdag een comedynight en gamenight met onder meer nagelblok, bierpong, dart en boardgames. En elke donderdag zijn er afterworks. Er zijn ook vaak optredens. Ook in Meet is er van alles te beleven. Meer info vind je op de Facebookpagina van Wintertuin, klik hier, en op de Facebookpagina van Meet, klik hier.