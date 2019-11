Winterbar Sibäria opent in ex-raamfabriek en krijgt er gezellige terras bij met vuurzuilen en kerstbomen Populaire horecazaak neemt komende vrijdag nieuwe start Peter Lanssens

12 november 2019

16u40 4 Kortrijk De populaire winterbar Sibäria neemt op vrijdag 15 november een nieuwe start. De industriële site van de gewezen raamfabriek Vlieghe in Kortrijk vormt deze keer het decor van de horecazaak. Ook nieuw: Sibäria is voor het eerst deels in openlucht, met een gezellig terras. “We bieden zo nog meer winterse sfeer aan”, zeggen mede-initiatiefnemers Dieter De Clercq en Mathieu Clarysse.

Sibäria zat een jaar geleden in de sfeervolle gewezen cultuurtempel Limelight in de Jan Persijnstraat in het hart van Kortrijk. Een toplocatie, maar tegelijk door de dichtbevolkte omgeving daar een gevoelige locatie voor geluidshinder. Uitbaters Dieter De Clercq, Mathieu Clarysse en Kelly Libaers kiezen nu voor de rand van de stad, in ex-raamfabriek Vlieghe in de Gentsesteenweg 143 (N43). De industriële en warme site met karakter heeft voordelen en niet enkel omdat er minder buren zijn. “Want de winterbar is vlot bereikbaar en krijgt een verlichte parking met zo’n 200 gratis plaatsen aan de deur”, zeggen de uitbaters. “Er komt ook een gratis fietsenparking. Vanuit het stadscentrum is het maar vijf minuutjes fietsen naar hier. Ook de stad Harelbeke en de gemeente Kuurne liggen vlakbij. Die inwoners zijn hier uiteraard ook van harte welkom. We merken verder veel enthousiasme bij gewezen werknemers van raamfabriek Vlieghe. Velen van hen kwamen als eens een kijkje nemen, samen met hun familie. We geloven rotsvast in de slaagkansen van de nieuwe locatie van Sibäria. Kijk maar naar onze succesvolle zomerbar Azuro op de Pottelberg. Dat was ook aan de stadsrand.”

Ambiance

Sibäria lokte een jaar geleden zo’n 10.000 bezoekers. De interesse was groot omdat de winterbar ook een nostalgisch ‘feelgoodwinterverhaal’ brengt en oog heeft voor details. Dat blijft ook nu zo. Meer nog: de nieuwe winterbar is deze keer nog net iets groter en kan nu tot 500 bezoekers tegelijk aan. Er worden op de site Vlieghe bovendien nieuwe accenten gelegd. Zo is er met bar Rudolph voor het eerst een aanbod buiten. “Veel mensen vinden dat leuk: met een dikke trui en jas aan van de winterse sfeer in openlucht genieten”, zeggen de uitbaters. “Het zal er gezellig zijn met ook kerstbomen, vuurzuilen, hoge tafels, zitplaatsen met dierenvelletjes, spijkerblokken, verrassende sfeerverlichting en dj’s die rustige winterse muziek draaien. Je zal plaatjes kunnen aanvragen. Sibäria zit uiteraard ook binnen, met enkele herkenbare zaken daar zoals onze boekenkast. Al ziet die er toch een beetje anders uit. En ook binnen zijn er nieuwe accenten, zoals een chalet. Want we gaan voortaan elke vrijdagavond voor een andere aanpak met volop ambiance. Op zaterdag staan discohits uit de jaren 70 en 80 centraal omdat er daar een markt voor blijft. Op donderdag primeert ‘all-round afterwork’. Op andere dagen is er authentieke winterse muziek. Het muziekaanbod is dus ruimer dan een jaar geleden.”

Gepimpte hotdogs

Winterbar Sibäria en het buitenterras met bar Rudolph openen komende vrijdag om 20 uur en zijn ook komend weekend open. De openingsuren vanaf volgende week zijn telkens op donderdag, vrijdag en zaterdag van 17 tot 1 uur voor én Sibäria én Rudolph. Op woensdag van 17 tot 23 uur en zondag van 14 tot 23 uur is enkel Rudolph open. Er wordt met drankkaarten gewerkt. De winterbar heeft aandacht voor Kortrijkse producten zoals Midi Apéritifs, de gin Blind Tiger en biertjes zoals Julia, Omer en LeFort. Er zijn verder winterse hapjes zoals gepimpte hotdogs en hamburgers, croques en suggesties zoals oesters. Sibäria is open tot en met 15 februari. Het belooft druk te worden op de site Vlieghe, met daar ook Paintball en Airsoft Kortrijk en IJsbaan De Piste.