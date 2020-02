Winterbar Sibäria krijgt 15.000 bezoekers over de vloer: “Volgende keer nog meer beleving” Peter Lanssens

16 februari 2020

11u17 0 Kortrijk Sibäria heeft zaterdagnacht de deuren gesloten. De winterbar was drie maanden open op de industriële site van gewezen raamfabriek Vlieghe. “Met vijftienduizend bezoekers zijn we meer dan tevreden”, zeggen zaakvoerders Dieter De Clercq, Mathieu Clarysse en Kelly Libaers.

De eerste editie van Sibäria zat in het hart van de stad, in ex-cultuurtempel Limelight in de Persijnstraat. De verhuis naar de voormalige raamfabriek Vlieghe op de Gentsesteenweg, aan de rand van de stad, was een risico, maar werd uiteindelijk een succes. Het aantal bezoekers steeg van tienduizend in Limelight naar vijftienduizend in Vlieghe, met als topdagen vooral vrijdag en zaterdag.

Sergio

“We hebben hier een grotere capaciteit dan in Limelight en zijn vlotter bereikbaar, want we zitten vlak bij de ring rond Kortrijk en de snelwegen. Vergeet ook de gratis parking niet. Als de stad ons een nieuwe vergunning geeft, openen we hier ook volgende winter Sibäria. We gaan dan nog een extra touch geven aan het buitengedeelte (bar Rudolph) en we gaan dan nog meer op gerichte evenementen en optredens inzetten. Want meer beleving werkt altijd. Zo was een van de toppers het optreden van Sergio op 13 januari.”

Zomerbar Azuro

Het is nu tijd om wat uit te blazen, al zullen de organisatoren de focus snel op het volgende project leggen: zomerbar Azuro. De eerste editie vond plaats op de Pottelberg, op de hoek van de Doenaertstraat en Dumolinlaan. “De tweede editie is op een nieuwe locatie. Al blijft die voorlopig nog een verrassing”, zeggen de zaakvoerders. “Wat wel al geweten mag zijn, is dat Azuro van begin mei tot eind augustus zal open zijn.”