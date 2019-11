Winterbar Moose niet meer welkom in Kortrijk: “Veel herrieschoppers bezochten zaak” Peter Lanssens

18 november 2019

16u25 6 Kortrijk Winterbar Moose, vorig jaar in een houten chalet tussen Xpo en Kinepolis, is niet meer welkom in Kortrijk, omdat de uitbating toen niet vlekkeloos verliep. Zo waren er in de latere nachturen enkele vechtpartijen, waarbij ook twee politiemannen gewond raakten. Er zijn hierdoor nu minder tijdelijke winterbars dan een jaar geleden in Kortrijk.

Schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) is duidelijk met zijn uitleg: “Moose werd in Kortrijk vorig jaar niet zozeer door Kortrijkzanen bezocht. We werden er meestal geconfronteerd met herrieschoppers die van verder kwamen. Het gevolg was dat Moose toen strengere sluitingsuren kreeg opgelegd, via een burgemeestersbesluit en met controle van de politie. Ik vind dat de voordelen voor de Kortrijkzanen te beperkt waren, in verhouding tot de last voor de buurt, de politie én de lokale ondernemers. Ook Xpo zag de winterbar liever niet terugkomen. We geven Moose dan ook geen toestemming”, aldus Arne Vandendriessche.

Sibäria en Wintertuin

Dat betekent dat er momenteel maar één tijdelijke winterbar open is in Kortrijk: Sibäria in de vroegere raamfabriek Vlieghe in de Gentsesteenweg, aan de rand van de stad. Op 1 december opent er nog eentje: Wintertuin in de oudste stadstuin van Kortrijk, achter een gestutte gevel in de Rijselsestraat in het stadscentrum.