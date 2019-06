Winkelleegstand? Handelspanden worden huizen Actieplan moet van Kortrijk weer échte shoppingstad maken Peter Lanssens

17 juni 2019

17u53 7 Kortrijk Schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) stelde maandagochtend het actieplan Beleef Kortrijk voor. Daaruit blijkt dat Groot-Kortrijk 30 procent te veel commerciële panden heeft. Zijn plan? “We vormen ze om tot woningen.” Hij heeft 40 actiepunten om winkelen in Kortrijk aangenamer te maken, zoals groenere winkelstraten en extra koopzondagen. “Kortrijk moet zoals in de jaren 60 weer dé shoppingstad van het land worden”, klinkt het ambitieus.

Het is voorbij met verenigingen zoals Feest in Kortrijk (FIK), Handelsdistrict (BID) en Citymarketing en Toerisme. Ze zijn omgevormd en gebundeld in Beleef Kortrijk. Die nieuwe stadsorganisatie promoot Kortrijk met een budget van 1 miljoen euro per jaar. Er is een plan met 40 punten aan gekoppeld. Opmerkelijk is het herschikken van het aantal commerciële panden. “Kernversterking is de sleutel, gedaan met extra baanwinkels”, zegt Vandendriessche. “En overbodige lege winkels vormen we tot woningen om. De nv pandenfonds zal ze opkopen, na overleg met de eigenaars. Ik denk aan de Brugsestraat op Overleie, waar bijna alles leeg staat. En aan het eerste deel van de Rijselsestraat, tot het Sint-Michielsplein. Er zijn ook verschuivingen. Zo worden de verlaagde Leieboorden steeds meer een horecabuurt. Dat is ook op de Appel binnen enkele jaren zo, na de werken voor de vernieuwing van de stationsbuurt. Nog een voorbeeldje: we laten geen pitazaken toe in het winkel-wandelgebied. Zo’n zaken horen in uitgaans- en studentenbuurten thuis.”

De huidige Kortrijkse Cadeaubonnen zijn goed voor een opbrengst van 900.000 euro per jaar. We willen dat in vijf jaar tijd verdubbelen. Arne Vandendriessche

Cadeaubonnen

Netjes differentiëren dus. Maar er is meer nodig als antwoord tegen e-commerce. Een overzicht. “Er wordt een landschapsarchitect aangesteld om winkelstraten in het centrum tegen 2022 te vergroenen en aangenamer te maken”, vertelt Arne Vandendriessche. “We zoeken een nieuwe partner voor een nieuw systeem van Kortrijkse cadeaubonnen, ook online. De huidige zijn goed voor een opbrengst van 900.000 euro per jaar. We willen dat in 5 jaar tijd verdubbelen. En we willen het meer spreiden. Want nu wordt zeker 80 procent van de huidige bonnen in winkelcentrum K aangekocht en er ook gebruikt.”

Koopkalender

“Er komt met start in 2020 in samenspraak met K een jaarlijkse koopkalender met alle vaste koopmomenten en ook extra koopzondagen in, zodat het overzichtelijk blijft voor iedereen. In september stellen we een plan tegen leegstand voor, waarin bijvoorbeeld leegstaande winkelpanden als pop-upateliers door kunstenaars gebruikt worden. Of waarin leegstaande winkels als vitrines door aanpalende handelszaken gebruikt worden. Eigenaars zien hun leegstandtaks zo gehalveerd of zelfs kwijtgescholden, als ze het toelaten.”

We zetten topinfluencers in om Kortrijk te promoten. Ik heb het over mensen die bijvoorbeeld op Instagram miljoenen volgers hebben. Arne Vandendriessche

Investeringsdag

“Ook nieuw: de handelaars in K en de binnenstad hebben nu eindelijk een voltijds aanspreekpunt, nu Miguelle Lust centrummanager is. Verder nieuw: we houden eind 2019 een investeringsdag voor het winkel-wandelgebied, waarbij we 40 investeerders uitnodigen om te ontdekken wat de troeven zijn van Kortrijk en wat er in de stad allemaal veranderd is. Want geloof het of niet: veel investeerders weten dat nog altijd niet. Eveneens opvallend: we zetten topinfluencers in om onze stad te promoten. Ik heb het over mensen die bijvoorbeeld op Instagram miljoenen volgers hebben. We verhuizen het toeristisch onthaal, weg uit het bezoekerscentrum 1302 in het Begijnhofpark. We maken de locatie later bekend. We werken arrangementen in hotels uit, die de link maken met de NMBS en marketingcampagnes van de stad, bijvoorbeeld rond Winter in Kortrijk. Met andere woorden: je zal een hotel kunnen boeken via de site van de NMBS. Ook voorzien: tweemaandelijkse overlegmomenten voor retail, logies en horeca. We doen dat elk afzonderlijk omdat ze elk hun eigen belangen hebben.”

Bezoekersmetingen

“Nog op komst: nieuwe kerstverlichting in Kortrijk en deelgemeenten en het lanceren van gadgets om Kortrijk te promoten zoals de Beleef Kortrijk-zonnebril”, aldus Arne Vandendriessche. Het actieplan kan bijgestuurd worden op basis van bezoekersmetingen via gsm-signalen, via wifi-sensoren in kaart gebrachte passantentellingen en looplijnen en uitgaven per sector per dag, via Mastercard-Maestro-analyse.