Winkelleegstand daalt naar 11,9 procent: “We staan nog nergens” Schepen en centrummanager willen snel veel betere resultaten Peter Lanssens

21 juni 2019

17u46 0 Kortrijk Kortrijk is dit weekend klaar voor een zalige zomerbraderie. Net nu raakt bekend dat de winkelleegstand licht gedaald is, naar 11,9 procent. “Maar we staan nog nergens”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Hij wil samen met de nieuwe centrummanager Miguelle Lust de leegstand verder terugdringen. “Het winkelwandelgebied moet vol raken.”

De winkelleegstand in Groot-Kortrijk daalde van 12,9 procent begin 2018 naar 11,9 procent begin 2019. Dat blijkt uit cijfers van retailonderzoeksgroep Locatus. De daling met een procent is geen reden tot euforie. “We nemen er akte van, meer niet”, zegt Arne Vandendriessche. “We hebben niet de pretentie om te beweren dat de daling aan onze aanpak ligt. Meer zelfs: we staan nog nergens. We focussen op de plannen voor de toekomst.”

Ketens blijven uiteraard welkom. Maar we zetten in het winkelwandelgebied vooral op speciaalzaken in. Want Kortrijk heeft een creatieve identiteit. Centrummanager Miguelle Lust

Op speciaalzaken inzetten

De vele ideeën zijn er al, nu de nieuwe stadsorganisatie Beleef Kortrijk ook opgestart is. Na de zomer wordt een veelomvattend plan tegen leegstand uitgerold. Met daarin onder meer het inzetten van lege winkelpanden als tijdelijke kunstateliers en het inpalmen van lege vitrines door aanpalende handelszaken. Eigenaars die dat toelaten, zien hun leegstandtaks gehalveerd of zelfs kwijtgescholden. Ook Kortrijk Zaait blijft. Dat stedelijk initiatief biedt lege winkelpanden in samenspraak met eigenaars aan aantrekkelijke huurprijzen bij starters en jonge ondernemers aan. Maar er is meer. “Ketens blijven uiteraard welkom, maar we zetten in het winkelwandelgebied vooral op speciaalzaken in”, zegt de nieuwe centrummanager Miguelle Lust (43). “Kortrijk heeft een creatieve identiteit. Dat zegt ook retailexpert Jorg Snoeck uit Antwerpen. We gaven hem recent een rondleiding. Hij is gecharmeerd omdat alles afstapbaar is in onze binnenstad. En omdat je hier vooral een mooie mix hebt van historisch erfgoed en toffe speciaalzaken. Er zijn steeds meer leuke winkels. Een voorbeeld is het Overbekeplein, waar je interessante zaken hebt zoals boekhandel Novelle, platenzaak Kortom en plantenwinkel Plantastic. Ook de surfshop Snapper X in de Korte Steenstraat is een mooi voorbeeld. Het winkelwandelgebied moet zo weer vol raken. Positiviteit en samenwerken. Dat zijn dé sleutelwoorden voor mij. Zo is er op het Overbekeplein nu spontaan een handelscomité opgericht. Ik juich dat toe. De stad doet veel, maar we kunnen niet alles zelf doen.”

Kortrijk bruist

Miguelle Lust heeft met haar verleden bij Unizo een hart voor ondernemers. Ze werd door een onafhankelijke jury uit acht kandidaten gekozen, om de nieuwe centrummanager te worden. De centrummanager is voor de ‘rechtstreekse verbinding’ tussen stad en handelaars verantwoordelijk en helpt evenementen en acties mee organiseren, om de verkoop in de binnenstad te stimuleren. “We moeten nog veel meer beseffen dat mensen buiten Kortrijk steeds positiever naar onze stad kijken”, vertelt ze. “Ze vinden Kortrijk creatief, het bruist en er zijn tal van leuke initiatieven. De vibe zit goed. Om dat nog meer te versterken, roep ik elke Kortrijkzaan op om een trotse ambassadeur te zijn.”

We laten wellicht een app ontwikkelen. Om shoppers toe te laten bij elke aankoop punten te sparen. Om zo kortingen op bijvoorbeeld parkeertarieven te krijgen. Centrummanager Miguelle Lust

Punten sparen om goedkoper te parkeren

De functie van centrummanager is nu voltijds in plaats van twee dagen per week. “De handelaars zijn blij dat er een permanente kracht is”, vertelt Miguelle Lust. “Ze mogen mij als aanspreekpunt altijd bellen. Niet dat ik alles kan regelen, maar ik kan hen wel verder helpen. Ik beperk me niet tot het uitschrijven van nieuwsbrieven. Zo ga ik elke vrijdagnamiddag op stap in de winkelstraten. Zodat de handelaars me zien en kunnen aanspreken. Ik bereid ook tal van nieuwe initiatieven mee voor. Zoals de komst van een jaarlijkse koopkalender vanaf 2020 met vaste koopmomenten en koopzondagen in. Of zoals het voorbereiden van een digitaal systeem voor de Kortrijkse cadeaubonnen. We laten trouwens wellicht ook een app ontwikkelen, om shoppers toe te laten bij elke aankoop punten te sparen. Om zo kortingen op bijvoorbeeld parkeertarieven te krijgen. Wat die duurdere parkeertarieven vanaf augustus betreft, wijs ik er op dat de bereikbaarheid blijft. Dankzij het eerste uur gratis ondergronds parkeren en de maximum 30 minuten gratis op de bovengrondse shop & go plaatsen. Wie snel boodschappen wil doen, kan dat nog altijd gratis. Dat is in andere steden zoals Gent niet zo”, aldus Miguelle. Het programma van de zomerbraderie dit weekend in Kortrijk, in het teken van vakantie aan de kust, staat op www.shopinkortrijk.be.