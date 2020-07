Winkelketen Action verhuist van Ter Ferrants naar Ring Shopping Joyce Mesdag

14 juli 2020

17u28 0 Kortrijk Action opent op zaterdag 18 juli de deuren in Ring Shopping, in een pand van 1000m². Action ruilt de vestiging op Ter Ferrants in Kuurne voor Ring Shopping Kortrijk. De keten neemt het voormalige pand Blokker in op de benedenverdieping ter hoogte van The Point infobalie.

“Ring Shopping krijgt er een trekker bij want de nieuwe winkel is goed voor 1000 m² shopplezier”, zegt Charlotte Tahon van Ring Shopping. “Action opent zaterdag 18 juli om 9u voor het grote publiek. Klanten krijgen een welkomstgeschenkje en kunnen een leuk boomerang filmpje maken in de kleurrijke photobooth. Dit alles op een contactloze coronaproof manier.”