Winkelcentrum K verwelkomt vijf nieuwe winkels: “Ontdek mooiste kerstdecoraties” Peter Lanssens

08 oktober 2019

12u18 6 Kortrijk Winkelcentrum K in Kortrijk verwelkomt vijf nieuwe winkels. De nieuwkomers zijn Santa’s Magic Shop, Santé Sauvage, 4Geeks, France Coque en Eyes + More. “We doorbreken met deze vijf nieuwe concepten de op mode gerichte branchemix in K in Kortrijk”, zegt K-shoppingmanager Nicole Bats. “Door meer variatie te brengen en meer op beleving in te zetten.”

In Santa’s Magic Shop ontdek je de mooiste kersttrends en -decoraties. Santa’s Magic Shop zit op de eerste verdieping, tussen modezaken C&A en Zara. Ook sinds kort open is Santé Sauvage. Waar je verrassende producten kan kopen om er jonger uit te zien en meer energie te krijgen en waar je deskundig advies over je gezondheid krijgt. Maar niets is wat het lijkt. Ontdek zelf het geheime verhaal achter het mysterieuze merk. Santé Sauvage zit op de eerste verdieping, in de buurt van modezaak H&M. Wie fan is van film, tv of manga en anime figuren, kan zich uitleven in 4Geeks. De winkel opent op zaterdag 19 oktober op de eerste verdieping, in de buurt van modezaak Zara. Vierde nieuwkomer vanaf begin december is France Coque met trendy hoesjes en accessoires voor je smartphone. France Coque komt op het gelijkvloers, waar nu eetstand Hello Sushi nog zit. Hello Sushi verlaat K eind november. Ook op het gelijkvloers opent begin 2020 Eyes + More met trendy en comfortabele brillen aan één en dezelfde prijs. Eyes + More komt in het pand waar modezaak IKKS zit. IKKS verlaat het winkelcentrum.

Warmste Week

Er zitten nog nieuwkomers aan te komen in K. “De onderhandelingen met enkele andere nieuwe kandidaat-huurders zitten in een laatste fase”, zegt Nicole Bats. “We informeren van zodra de contracten definitief afgerond zijn. We komen verder rond de eindejaarsperiode met enkele unieke evenementen in het kader van de Warmste Week op Studio Brussel. Ook hier informeren we later over.”