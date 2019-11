Winkelcentrum K opent Warmste Pand: “Help ons vijf goeie doelen steunen” Peter Lanssens

28 november 2019

13u47 1 Kortrijk In winkelcentrum K is Het Warmste Pand geopend, in de ruimte waar vroeger Standaard Boekhandel zat. Er worden tal van activiteiten georganiseerd, voor vijf goeie doelen. Zo opent Lingerie Ohlala uit Lendelede er een tattooshop. Neem plaats in de zetel en laat een verwijderbare tattoo zetten. In de vorm van een strikje, dat symbool staat voor de strijd tegen borstkanker.

Voor elke foto van een geplaatste tattoo schenkt Ohlala 5 euro aan Think-Pink, de organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker. De indiener maakt kans op een jaar gratis lingerie. Info: www.ohlalaforlife.be. Ook te beleven in het Warmste Pand: de expo Warriors Against Cancer, een winterbar met glühwein, warme chocomelk en de popcornkar by Foodies. De goede doelen die Het Warmste Pand steunt zijn Warriors Against Cancer, de Engelenhoeve, Licht en Liefde, Het Ventiel en Hippo Leiedal. “We kiezen bewust voor vijf kleinere goeie doelen, die de extra steun kunnen gebruiken”, zegt K-shoppingmanager Nicole Bats. Er zijn nog heel wat activiteiten op komst in Het Warmste Pand zoals een glitterbar op vrijdag 29 november, een Sintontbijt op zondag 1 december, snoeptaarten maken op zaterdag 7 december, mannen de strijk laten doen op zaterdag 14 december en nog veel meer. Alle initiatieven (telkens op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag) zijn te volgen op de website www.k-in-kortrijk.be. Wie zelf nog iets wil doen in Het Warmste Pand, mailt naar info@k-in-kortrijk.be. Het Warmste Pand wordt in goeie banen geleid door Kapcon. Dat is het evenementenbureau van Ann-Pascale Mommerency.