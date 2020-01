Winkelcentrum K helpt je om je goede voornemens waar te maken AHK

03 januari 2020

17u21 0 Kortrijk Het winkelcentrum K wil je helpen om je goede voornemens voor het nieuwe jaar ook effectief waar te maken. Het hield een enquête naar de meest voorkomende voornemens. “Die vertalen we naar de winkels die er kunnen op inspelen”, zegt shoppingmanager Nicole Bats.

Winkelcentrum K deed een enquête bij 1.157 West-Vlamingen wat hun goede voornemens zijn voor 2020. Erg verrassende resultaten leverde dat niet op. De meeste West-Vlamingen schreven kilo’s kwijt raken op hun lijstje. Dat werd gevolgd door meer sporten, meer water drinken, minder snoepen en meer tijd maken voor het gezin en de familie. Het is de bedoeling dat de winkeluitbaters daar nu op inspelen door bepaalde artikels meer te promoten. “We hebben ook voor een photobooth gezorgd waar je op de foto kunt met je goede voornemens”, vertelt Evy Gruyaert, die het gezicht is van de actie. “Dat zorgt toch voor wat meer druk om je voornemens ook effectief na te streven. K wil dit jaar ook meer zichtbaar zijn op sociale media. Ook onze website zal meer bewegen”, zegt shoppingmanager Nicole Bats.

10 jaar K in Kortrijk

K in Kortrijk bestaat dit jaar ook tien jaar. Het winkelcentrum ging in maart 2010 open na jarenlange werken in het centrum. “We staan meer dan ooit voor de uitdaging waarbij veel mensen online kopen, maar de ideale combinatie blijft een fysieke winkel in combinatie met een online shop. We hebben nog enkele grotere panden die leeg staan. Ook voor die zaken is het zoeken naar een oplossing. We merken dat er veel vraag is vanuit bedrijven naar kantoren in het centrum. We zijn op dit moment aan het onderhandelen om panden te verhuren die zullen dienen als kantoren.”

Winkelcentrum K zal voortaan ook niet meer elke maand uitpakken met een actie, maar spitst zich toe op vijf grote acties per jaar, aangevuld met kleinere acties.