Winkelcentra K en Ring Shopping lokken shoppers met TikTok-sterren: “Maud Van der Vorst en Gill Requière komen” Peter Lanssens

25 augustus 2020

17u26 0 Kortrijk K en Ring Shopping zetten op TikTok-sterren Maud Van der Vorst en Gill Requière in, om shoppers te lokken. De winkelcentra doen dat elk op hun eigen manier.

Maud Van der Vorst – met bijna 500.000 volgers op TikTok, ruim 50.000 volgers op Instagram en zo’n 20.000 abonnees op YouTube – ontwierp exclusief kaftpapier voor het nieuw schooljaar. Er loopt een wedstrijd op de Facebook- en Instagrampagina van K. 750 jongeren kunnen het speelse design kaftpapier winnen. De actie in K loopt tot en met woensdag 9 september. Er hangt ook origineel ‘back to school’ decoratie in het winkelcentrum.

Gill Requière, met 13.800 volgers op TikTok en 147.000 volgers op Instagram en bekend van VTM-programma’s The Voice van Vlaanderen en So You Think You Can Dance, geeft workshops in het Ring Shopping. Om het TikTok profiel en de dansmoves van kinderen en jongvolwassenen en extra boost te geven. En om met de start van het nieuw schooljaar uit te pakken met de pefecte TikTok video. De sessies zijn op zaterdag 5, woensdag 9 en zaterdag 12 september. Er zijn er telkens voor kinderen van 6 tot 10 jaar en voor jongvolwassenen van 11 tot 15 jaar. Inschrijven is verplicht en doe je gratis, op de site van het Ring Shopping. Snel zijn is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt. De activiteit is coronaproof, met respect voor de anderhalve meter afstand en het verplicht dragen van een mondmasker vanaf 12 jaar.