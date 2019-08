Wim Soutaer komt naar zomerbar Azuro Peter Lanssens

05 augustus 2019

11u48 36 Kortrijk Wim Soutaer komt naar Kortrijk. De populaire zanger treedt op donderdag 8 augustus onder de vlag van Nacht van de Ambiance om 21 uur in Azuro op. Hij brengt er zijn bekendste hits zoals ‘Allemaal’.

De toegang is gratis, met dank ook aan de organisatoren van de Nacht van de Schlagers (dit jaar op 7 december in Xpo, nvdr.). Zomerbar Azuro bevindt zich op de Pottelberg, op de hoek van de Doenaertstraat en de Dumolinlaan. Dj Mathouse zorgt mee voor de nodige ambiance met plaatjes voor en na het optreden van Wim Soutaer. De Nacht van de Ambiance in Azuro start om 18 uur.