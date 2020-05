Wim Opbrouck richt zich tot àlle Kortrijkzanen: “Maak massaal licht en lawaai op Sinksen, als teken van verbondenheid” Peter Lanssens

22 mei 2020

06u00 0 Kortrijk Voor wie twijfelt: het volgen van de virtuele Sinksenfeesten in Kortrijk zal echt de moeite waard zijn. Zo wordt het openingsspektakel op zaterdag 30 mei een knaller, met optredens van bekende artiesten. “Ik doe een ‘call to action’ tot de bevolking. Maak op het einde van het openingsmoment allemaal licht thuis. En maak lawaai, met potten en pannen”, zegt Wim Opbrouck, gastheer van Sinksen in de wolken. “Niet enkel om alle coronahelden te eren, maar om uzelf en àlle Kortrijkzanen te bedanken. Voor iedereen die in zijn kot bleef de voorbije twee maanden. Waardoor de coronamaatregelen nu stilaan versoepelen.”

Mensen overtuigen om op 30 mei massaal naar de site van Sinksen te surfen, voor een uur ‘warme stadstelevisie’. Sexy is anders natuurlijk. Want veel mensen hebben na goed twee maanden vooral zin om eens écht te feesten en uit de bol te gaan. “Ik verlang ook naar volle pleinen. Naar mensen die uit hun dak gaan”, vertelt Wim Opbrouck. “Maar we zijn verplicht om positief te blijven. Laat ons allemaal samen tonen dat we er zijn voor elkaar, als teken van vreugde, en laat ons het beste maken van deze virtuele Sinksen. Ik ben zelf geen digitale tarzan, maar de coronacrisis dwingt mij daar toe. We maken het zo rock-‘n-roll mogelijk, doen alsof de feesten er echt zijn. De mensen snakken naar cultuur en ontspanning, al is het voorlopig alleen digitaal.”

Welke artiesten dat zijn, is een verrassing. Maar het zijn absoluut grote namen, die een zeer grote 'Kortrijk connectie' hebben.



Kortrijk zet alles op alles om op zaterdag 30 mei met een onvergetelijk openingsspektakel uit te pakken, vanaf 21.30 uur op de site van Sinksen. “Het wordt een roadtrip van een uur door Kortrijk”, legt Wim Opbrouck uit. “Muzikanten zullen live op iconische plaatsen in de stad spelen. Welke artiesten dat zijn, is een verrassing. Maar het zijn absoluut grote namen, die een zeer grote ‘Kortrijk connectie’ hebben. We maken ook niet bekend waar ze optreden. Om geen samenscholingen te krijgen. Moto’s brengen cameramensen van punt a naar punt b, om alles live te filmen. Er worden ook drones ingezet.”

Johny Turbo

“Het openingsmoment zit verder vol verwijzingen naar de echte Sinksenfeesten. Dansen, pleintjes, straattheater, KortRIJK Aan Culturen, de Unie der Zorgelozen, het zal er allemaal in zitten. We vergeten ook de deelgemeenten van Kortrijk niet. Op het einde van het openingsmoment, om 22.30 uur, is het de bedoeling dat we allemaal samen het licht aansteken in ons kot. Haal je kerstlichtjes van op zolder en je doopkaars van onder het stof. Zodat alle kleine lichtjes die de Kortrijkzanen aansteken, één groot licht wordt. Als teken van positiviteit en verbondenheid. We maken ook allemaal samen lawaai, met potten en pannen. Er gaan overal sirenes loeien in de stad. De klokken van de kerken zullen luiden. En er zal vuurwerk zijn. De postcode 8500 van Kortrijk zal branden. Daarna gaan we terug in ons kot. Voor een virtueel meezingmoment op de Sinksen-site. Ik breng als slot een ode aan Johny Turbo.”

De Kortrijkse volkszanger overleed twintig jaar geleden. Hij blijft voor altijd bekend door liedjes zoals ‘Vis in de Leie’. Het vierdaags stadsfestival Sinksen zou dit jaar rond Johny Turbo draaien. Tot de coronacrisis begon.



Urban Sax

Wim Opbrouck, uit Bavikhove, heeft al jaren een hechte band met Sinksen. “Mijn herinneringen gaan tot de jaren ’80 van vorige eeuw terug, toen Limelight (gewezen kunstencentrum, red.) een aantrekkelijk alternatief programma bracht op Sinksen. Zoals Urban Sax in 1985. Saxofonisten die op de Leie in bootjes optraden, aan de Broeltorens. Geweldig vond ik dat. Ook 26 jaar geleden was uniek, toen mijn dochter geboren werd in het toenmalige ziekenhuis in de Loofstraat. Ze mocht op Sinksen mee naar huis. Net toen trad Noordkaap op de Sinksenfeesten op. De band bracht op een bepaalde moment ‘Ik hou van u’. Daar stond ik dan, met mijn pasgeboren dochter in mijn armen. Dat moment vergeet ik nooit. We traden ook verschillende keren met onze band De Dolfijntjes op Sinksen op. Zoals vorig jaar nog, op de Franse avond aan café Den Bras. Wat een sfeer, het feest ontplofte. Party Too Much. Heerlijk.”

De virtuele Sinksenfeesten van zaterdag 30 mei tot en met maandag 1 juni volgen kan op www.sinksen.be en op Radio Sinksen op 92.2 FM. Neem ook nu al eens een kijkje op de site van Sinksen, om het programma te ontdekken. Want dat is indrukwekkend met onder meer optredens van Compact Disk Dummies, Brihang, Kortrijk Drumt, Road Rock en dj’s Lotto, Fred Hush, 2KG Hoofdvlees, JTOTHEC, Mr. Brown en de winnaars van de dj@homecontest. Dat zijn CTRL, Edwurds en Djones. Het draait niet enkel om muziek, op de virtuele Sinksen. Zo is er bijvoorbeeld ook een virtuele rommelmarkt. En een ‘samenkookmoment’. Topchefs Matthias Speybrouck en Klaas Lauwers van restaurants Va et Vient en Messeyne tonen namelijk hoe je thuis typische Kortrijkse peperbollen maakt.