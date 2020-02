Willy (86) zoekt al 468 dagen naar vrouw die hij op trein ontmoette: “Op slag verliefd” Alle hulp welkom om op valentijn alsnog liefde van zijn leven te vinden Peter Lanssens

14 februari 2020

07u01 750 Kortrijk Willy Catteuw (86) vraagt vol hartstocht hulp om een bevallige dame op te sporen. Hij ontmoette de vrouw meer dan een jaar geleden op de trein en zoekt haar sindsdien onophoudelijk. “Ik was zó overdonderd door haar knappe verschijning, dat ik haar telefoonnummer vergat te vragen in Kortrijk”, vertelt Willy. Hij plaatste overal zoekertjes, zoals in Metro, maar zonder succes. Willy schreef nu een brief naar burgemeester Vincent Van Quickenborne van Kortrijk met de vraag om te helpen. “Ik zou haar zo graag nog eens ontmoeten. Ik zou ze heel zeker meteen herkennen.”

We schrijven 3 november 2018, op de trein van Antwerpen naar Poperinge. Menenaar Willy Catteuw, een prima amateurfotograaf, herinnert het zich nog alsof het gisteren was. “Ik merkte een dame op en zei beleefd ‘goeiedag’, veel mensen doen dat tegenwoordig niet meer. We zaten een hele tijd in stilte samen. Tot ze plots vroeg ‘of ik ook was gaan shoppen in Antwerpen’ en ik antwoordde dat ik op fotojacht was geweest en een beetje humor had gezocht in de grootstad. Het gesprek vlotte bijzonder goed. Toen we het station van Kortrijk naderden, deed ze de gebreide puntmuts van haar hoofd, schikte haar kapsel en zei ‘we zien elkaar nog wel terug’. Ik was zo overdonderd en uit mijn lood geslagen dat ik vergat om haar telefoonnummer te vragen. Voor ik het goed besefte, stond ze op het perron in Kortrijk en was ze weg. Ik zou zo graag nog een keer contact met haar hebben. Zie ik ze ooit terug? Moeilijk, want ik kan haar amper omschrijven. Ik ben zelfs de kleur van haar muts vergeten. Ik weet wél nog dat ze knap en tegelijk eenvoudig is.”

Ik probeerde al vanalles om haar op te sporen. Zo liet ik een zoekertje in het gratis dagblad Metro plaatsen. Want dat leest toch iedereen wel eens op de trein? Maar er kwam geen reactie op. Ik liet verder tot drie keer toe zoekertjes plaatsen in magazine De Week, zonder resultaat. En mijn verhaal stond ook al eens in een seniorenblad. Ook dat leverde helaas niets op. Willy Catteuw

Tal van zoekertjes

“Ik probeerde al vanalles om haar op te sporen”, vertelt Willy enthousiast verder. “Zo liet ik een zoekertje in het gratis dagblad Metro plaatsen. Want dat leest toch iedereen wel eens op de trein? Maar er kwam geen reactie op. Ik liet verder tot drie keer toe zoekertjes plaatsen in magazine De Week, zonder resultaat. En mijn verhaal stond ook al eens in een seniorenblad. Ook dat leverde helaas niets op. Telkens ik de trein neem, koester ik de hoop om haar terug te zien. We zijn meer dan een jaar verder nu. Maar ik blijf hopen en schreef nu een brief naar burgemeester Vincent Van Quickenborne van Kortrijk, met de vraag om mijn brief op te nemen in de stadskrant. Misschien lukt het ons zo om de vrouw alsnog op te sporen. Alle hulp is welkom. Help mij alstublieft zoeken.”

Te oud?

Willy Catteuw is vijf jaar weduwnaar. “Het is soms lastig alleen”, vertelt de Menenaar, die vroeger houtbewerker was. “Ik heb wel het geluk een schat van een dochter te hebben, die vaak op bezoek komt en me graag helpt. Want ik ben toch aan het verouderen hoor. Ik vraag me soms af of de vrouw die ik op de trein ontmoette me eigenlijk niet te oud zou vinden. Hopelijk is dat niet zo, mocht ik haar nog eens ontmoeten. Ik heb in ieder geval mijn leeftijd niet gezegd, tijdens ons gesprek op de trein op 3 november 2018 (lacht). Ik zou eerlijk gezegd ook niet kunnen zeggen hoe oud zij precies is, echt niet. Ik ga vandaag naar een valentijnsfeestje in lokaal dienstencentrum Allegro in Menen om mijn zinnen een beetje te verzetten en een dansje te wagen, met de aanwezige senioren. Maar het liefst van al zou ik de vrouw van op de trein terugzien. Het doet mij een bijzonder groot plezier dat nu ook lezers van hln.be mee zoeken. Ik hoop echt dat het iets oplevert”, besluit Willy Catteuw.

82.0000 volgers

Ook Van Quickenborne speurt mee. Hij lanceert een oproep op zijn social media-kanalen, via zijn ‘personal branding’ verantwoordelijke Anjo Wychuyse, zaakvoerster van Jungle Creative Consulting. “Ik heb alleen al op Twitter 82.000 volgers en ik schakel ook het hele Team Burgemeester in”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Het moet lukken. De liefde van je leven vinden op valentijn. Daar helpen we Willy maar al te graag mee”, aldus Q.

Wie de vrouw kent of een gouden tip heeft die naar de vrouw leidt, mag Willy contacteren via mail naar willy.catteuw@skynet.be.

