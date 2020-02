Willy (86) dankt Quickie voor zoektocht naar verloren liefde: “Alles gedaan wat we konden” Peter Lanssens

21 februari 2020

Willy Catteuw (86) zakte vrijdagnamiddag naar het stadhuis van Kortrijk af. Om er burgemeester Vincent Van Quickenborne te bedanken. De Menenaar schreef een brief naar Quickie met de vraag om mee naar een dame te zoeken. Die Willy op 3 november 2018 op de trein van Antwerpen naar Poperinge ontmoette. Het was een ‘coup de foudre’, zeker voor Willy. Maar de leraar op rust was zo overdonderd, dat hij haar contactgegevens vergat te vragen, toen ze in Kortrijk van de trein stapte. Willy deed zijn romantische verhaal op valentijn bij HLN SOS, kwam enkele keren op VTM zoals in Beste Kijkers van Nathalie Meskens en haalde zelfs Radio 2 in Nederland. Zonder succes. Van Quickenborne zelf organiseerde een zoektocht via Team Burgemeester en sociale media, met de hulp van Anjo Wychuyse van Jungle Creative Consulting. “Ik zal het nooit vergeten, we hebben alles gedaan wat de konden”, vertelt Willy. “Misschien staat de vrouw niet graag in de belangstelling. Of wil ze er geen tamtam rond maken. Ik weet het niet. Het is nu eenmaal zo”, zegt Willy. Hij bedankte Anjo Wychuyse in het stadhuis met een boeketje bloemen en een fles champagne, terwijl Vincent Van Quickenborne een fles Porto Ferreira kreeg.