Wildzwemmers duiken op aan Broeltorens Peter Lanssens

25 juli 2019

14u23 16 Kortrijk Opmerkelijke taferelen bij de Broeltorens woensdagavond laat waar enkele mensen verkoeling zochten door een duik te nemen in de Leie. Ze zwommen ook van de ene oever naar de andere. Wat perfect doenbaar is, sinds de inrichting van de verlaagde Leieboorden. De wildzwemmers werden aangemoedigd vanop de terrasjes van horecazaken. Leuk, maar zwemmen in bevaarbare waterwegen zoals de Leie mag niét. Het is te gevaarlijk.

Zo is de rivier maar anderhalve meter diep, aan de Broeltorens. Andere risico’s zijn aankomende bootjes, verborgen voorwerpen onder water, onverwachte stromingen, de waterkwaliteit en schommelingen in temperatuur. De politie controleert regelmatig. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete van rond de 50 euro. Er is aan de verlaagde Leieboorden trouwens ook camerabewaking. We konden woensdagavond laat kort met een wildzwemmer spreken. De nieuwe Kortrijkzaan, die het Nederlands (nog) niet machtig is, wist niets van het verbod af. Hij was verrast en belooft zich voortaan aan de regels te zullen houden.