Wildebras wint Klimop.Award: “Spelen in de natuur promoten is belangrijk” Peter Lanssens

03 februari 2020

17u25 5 Kortrijk Natuur.koepel reikt de Klimop.Award 2020 aan Wildebras uit. Wildebras stimuleert spelen in de natuur en is vooral in Kortrijk en Wevelgem actief.

Wildebras zoekt verborgen stukjes groen voor creatief en avontuurlijk spel zoals kampen bouwen, vliegers of miniatuurvlotten maken, buiten koken, buitenspeelgoed maken, vuur maken, een moddernamiddag, noem maar op. De organisatie ontwikkelde ook speelkoffers, die te huur of te koop zijn. “In deze tijd van alomtegenwoordige schermen is spelen in de natuur promoten een heel belangrijke opdracht”, zegt Maarten Tavernier van Natuur.koepel. “Door te spelen in de natuur leren kinderen risico’s inschatten en grenzen aftasten. Het is gezond en goed voor de ontwikkeling van vaardigheden. En kinderen leren zo de natuur kennen en waarderen. We hopen dat Wildebras veel organisaties, gemeentebesturen en speelpleinwerkingen weet te inspireren.”

Prestigieus nieuwbouwproject

De Klimop.Award bestaat dit jaar uit werk van Leander Depypere uit Kortrijk, geprint zonder oplosmiddelen op FSC-gelabeld berkenhout. Het decor van het werk symboliseert één van de vele braakliggende sites langs de Leie in Kortrijk, wachtend om door een prestigieus nieuwbouwproject ingepalmd te worden. “Niet enkel een idyllisch beeld, maar vooral een pleidooi om in onze sterk verstedelijkte en dichtbevolkte regio genoeg plaats te geven aan natuur en spelende kinderen”, zegt Leander Depypere.

5.800 gezinnen

Natuur.koepel vertegenwoordigt ruim 5.800 gezinnen. De naam van de regionale natuur- en milieuprijs – om zo elk jaar een bedrijf, organisatie of project in de kijker te zetten die vooruitstrevend is op het vlak van natuur en/of milieu – verwijst naar het ledenmagazine Klimop. Wie samen met Wildebras wild wil spelen, vindt meer info op www.wildebras.org.