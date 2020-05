Wilde Westen brengt artiesten tot bij publiek Peter Lanssens

19 mei 2020

Wilde Westen zit niet stil. Omdat het publiek in tijden van corona niet naar de artiest komt, brengt de muziekorganisatie de artiest tot bij het publiek, door live op Facebook 'On Stage With' sessies te houden. Charlotte Adigéry bijt woensdag de spits af, op de Facebookpagina van Wilde Westen.

Gezellig in de zetel zitten met een artiest of muzikant, als het ware om in een ongedwongen sfeer van elkaar te leren. Daar staat On Stage With voor. De artiesten krijgen carte blanche om hun sessie op Facebook in te vullen, zodat je hen op een andere manier leert kennen. Het publiek kan vragen op voorhand aan Wilde Westen bezorgen, zodat ze live gesteld kunnen worden. Er worden ook vragen uitgepikt, die tijdens de livestream zelf gesteld worden. De sessies worden telkens van op de Facebookpagina van Wilde Westen live gestreamd. De Belgisch-Caraïbische artieste Charlotte Adigéry bijt de spits af, op woensdag 20 mei om 20.30 uur. Op woensdag 3 juni, ook om 20.30 uur, laat de hoogzwangere Stefanie Callebaut van de Kortrijkse band SX in haar ziel kijken.