Wijkteams steken tandje bij: “Computer- en taallessen starten weer, net zoals fiets- en wandeltochten” Peter Lanssens

03 september 2020

11u35 0 Kortrijk De wijkteams mogen op een veilige manier extra activiteiten inplannen, waar mensen elkaar ontmoeten. Zo starten de computer- en taallessen weer op, net zoals de fiets- en wandeltochten.

Buurtbewoners bij elkaar brengen, daar zijn de Kortrijkse wijkteams voor. Je kan nu in wijkcentra weer cursussen, bewegingslessen, praattafels, kinderactiviteiten of kaartnamiddagen bijwonen. Ook de vervoerdienst is weer paraat om mensen, die minder mobiel zijn, toch te laten deelnemen. De wijkteams doen graag beroep op vrijwilligers, die zin hebben om coronaproof alles mee in goeie banen te leiden.

Er is nog meer goed nieuws. In wijkcentra ’t Cirkant in Marke en De Zevenkamer in Heule kunnen bezoekers weer een warme maaltijd krijgen. En inwoners van de zuidelijke deelgemeenten kunnen vanaf midden september maaltijden nuttigen in het OC in Aalbeke. Vroeger was dat in woonzorgcentrum De Weister. Een maaltijd kost 8 euro, 5,50 euro (sociaal tarief) of 1 euro (extra sociaal tarief).

Goed nieuws ook voor de bezoekers en vrijwilligers van wijkcentrum De Zonnewijzer in de Langemeersstraat in Kortrijk. Sinds het begin van de coronacrisis is het centrum een triagepunt. Waar huisartsen patiënten screenen, testen en doorverwijzen indien nodig. Het triagepunt verhuist dit najaar. Waardoor De Zonnewijzer na een grondige ontsmetting weer open kan, na de herstvakantie. De focus van De Zonnewijzer ligt ook hier op ontmoeting en warme maaltijden. Net zoals in de andere wijkcentra blijft de cafetaria voorlopig wel gesloten voor vrij bezoek.

De medewerkers van de wijkteams blijven verder zichtbaar in de buurt. Zo brengen ze drempelbezoeken in het kader van lokale contactopsporing, om de verdere verspreiding van corona tegen te gaan. Ze zorgen verder voor ontspanning door mee te werken aan ‘Blokbusters’ van de vzw CirQ of het project Groetjes uit de wijk Sint-Jan. Twee initiatieven waar buurtbewoners elkaar op een veilige manier (her)ontdekken.

De hernieuwde openingstijden voor het onthaal blijven van kracht voor alle wijkcentra. Tot slot: inwoners van Groot-Kortrijk kunnen vanaf 1 december oude huisvuilzakken aan al deze onthalen omruilen tegen nieuwe afvalzakken. De meerprijs voor de nieuwe afvalzakken betaal je ter plaatse.

Info: www.kortrijk.be/wijkteams